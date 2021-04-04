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Gündem

İşte Meral Akşener'e göre İP'in zevzekleri

104 emekli amiral gece yarısında Montrö sözleşmesiyle ilgili olarak sözde bir bildiri yayınladı. Skandal bildiriye büyük tepki yağarken, İP'liler, ihanet bildirisine arka çıktı. İP Genel Başkanı Meral Akşener ise gün içinde yaptığı açıklamada, "Emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir" dedi. İşte Akşener'e göre, İP'in zevzekleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-04 18:55:00 -
İşte Meral Akşener'e göre İP'in zevzekleri

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral gece yarısı bir ihanet bildirisi yayınladı.

Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" şeklinde skandal ifadeler kullanılarak darbe imasında bulunuldu.

Akşener: Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti

Bunun üzerine İP Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

İşte İP'in zevzekleri

Meral Akşener'in, "Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" şeklindeki sözleri bildiriye destek veren İP milletvekillerini gündeme getirdi.

Aytun Çıray

İP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum." ifadeleriyle bildiriye arka çıkmaya kalktı.

Naci Cinisli

İP Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir" şeklinde bir iddiada bulunarak ihanet bildirisine destek çıktı.

Ahmet Erozan

Sabah'ın haberine göre; İP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan ise, "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." iddialarında bulundu.

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