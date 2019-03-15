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İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!

Gezici Araştırma, Şişli için yaptığı anket sonucunu açıkladı. Buna göre DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül, yüzde 51 oy oranı ile "CHP'nin kalesi"nde ipi göğüslüyo

15 Mart 2019 Cuma 16:10
İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!

Şişli genelinde Gezici Araştırma Şirketi'nin 3200 kişi ile yüz yüze görüşme metodu ile yaptığı araştırmada DSP adayı Mustafa Sarıgül yüzde 51.63 oranı ile yarışta önde gidiyor.

Seçmenin verdiği cevaplara göre CHP adayı Muammer Keskin %24.75 ile ikinci, AK Parti adayı Nihal Yıldırım ise %17.22 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ankete verilen cevaplarda kararsızların oranı ise %6.4 olarak görünüyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:10
  1. son anket sonuçları
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  3. yerel seçim anket sonuçları
  4. Şişli anket sonucu
  5. Mustafa Sarıgül oy oranı

YORUM YAZ

  • şişlilişişlili1 sa önce
    şişlide anket sonucu yanlış..bizim anketlerde ak parti chp yi zorluyor..hatta birinci olabilir süpriz çıkabilir..ak parti adayı alabilir şişliyi..sarıgül 13 lerde..sarıgüle giden oylarda chp den zaten ak paritye yaradı.ayrıca ist dada şişli sarıgülden 1 puanlık chp aleyihne durum var buda imamoğlu önde olsada zorluyor..

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