İşte merak edilen ilçenin anket sonucu! Gezici Araştırma, Şişli için yaptığı anket sonucunu açıkladı. Buna göre DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül, yüzde 51 oy oranı ile "CHP'nin kalesi"nde ipi göğüslüyo

Şişli genelinde Gezici Araştırma Şirketi'nin 3200 kişi ile yüz yüze görüşme metodu ile yaptığı araştırmada DSP adayı Mustafa Sarıgül yüzde 51.63 oranı ile yarışta önde gidiyor. Seçmenin verdiği cevaplara göre CHP adayı Muammer Keskin %24.75 ile ikinci, AK Parti adayı Nihal Yıldırım ise %17.22 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ankete verilen cevaplarda kararsızların oranı ise %6.4 olarak görünüyor.

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