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İşte Mehmet Aydın'ı dolandıran isim

Çiftlik Bank projesi ile onbinlerce kişiden milyonlarca lira topladıktan sonra kayıplara karışan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ı 500 bin dolar dolandırdığı iddia edilen kendi adamı Suat Emur hakkındaki detaylara ulaşıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:02
İşte Mehmet Aydın'ı dolandıran isim

Çiflik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda Mehmet Aydın'dan 'raporu temiz çıkarmak için' 500 bin dolar aldığını anlattığı Fehmi Suat Emur halen firari... Dosya kapsamındaki sanıkların ifadelerine göre Emur, Mehmet Aydın'ın sağ kolu ve her konuda onun adına yetkili bir isim...

SAĞ KOLU

Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce Milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda, Mehmet Aydın ile Brezilya'daki son görüşmesini anlatmıştı. Yurdakul'a Mehmet Aydın'ın anlattığına göre Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın  Brezilya'dan dönmedi. Soruşturma kapsamında aranan Suat Emur ise kayıplara karıştı. Dosyadaki bilgilere göre Emur, Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden biri. Organizasyon bünyesindeki sıfatı 'Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı', ancak fiilen her konuda yetkili biri.   

KABURGALARINI KIRDI

Suat Emur, Çiftlik Bank organizasyonu içerisinde en 'ürkütücü' isim olarak tarif ediliyor. Çiftlik Bank yöneticilerinden birinin iddiasına göre Bursa'da mafyatik baskılara maruz kalan Mehmet Aydın, şirket merkezini İstanbul'a taşıdıktan sonra bu tür baskılara karşı Emur'u da yanına aldı. Balıkesir'deki Bitcoin makineleriyle irtibatlı olarak tutuklanan Hakkı Cangül ifadesinde Emur için şunları söylüyor: 'Kendisi Mehmet Aydın'ın sağ koludur. Aydın'ın kendisine Porche hediye ettiğini biliyorum. Şirketteki korumalardan, finans müdürüne kadar tamamını kontrol eder ve hepsi kendisinden talimat alırdı.' Soruşturma kapsamındaki diğer tutuklu sanıklardan Alper Ergün de Emur'un Çiftlik Bank organizasyonu içinde çok önemli bir isim olduğunu belirterek 'Sürekli Mehmet Aydın'ın yanındaydı. Aydın'ın sağ kolu olarak büyük kararlarda söz sahibi idi. Çiftlik Bank dolandırıcılık olayında  konumunun yukarılarda bir yerde olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullanıyor. Çiftlik Bank'ın bütün açılışlarında Mehmet Aydın ile birlikte görüntülenen Emur, şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz'ı bir tartışma sonucunda darp ederek kaburgalarını kırdığı da iddialar arasında. Emur'un nerede olduğu henüz bilinmiyor. Diğer firari sanıklarla birlikte her yerde aranıyor...

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:02
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Balıkesir
  4. Çiftlik Bank
  5. Mehmet Aydın

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