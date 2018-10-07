İşte McKinsey tartışması ile ispatlanan gerçekler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında uzun süredir tartışılan "McKinsey" konusunda "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Başkan Erdoğan’ın McKinsey tartışmasına son noktayı koyan sözleri ile AK Parti iktidarının farklı görüşleri de dinleyerek ortak bir aklı sergilediğine dikkat çekerek " 'Türkiye diktatörlükle yönetiliyor' iddiasının doğru olmadığı ispatlandı" diye yazdı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

McKinsey ile ilgili tartışmalar bir haftadır sürüyor. Kimi “anlaşma yapılması yanlış” dedi. Kimi “doğru” dedi.

Kimisi de; “Kısmen doğru, kısmen yanlış» dedi. Tartışmanın sonunda söylenilenlerin hepsini dinleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istişarelerin sonunda kararını verdi: “McKinsey ile anlaşmaya gerek yok”

Devam etti Erdoğan. “Biz bize yeteriz” dedi.

Bu süreç ve bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta bize neyi ispatladı?

Sıkça iddia edildiği gibi Türkiye’de eleştiriye tahammül edilemediği iddiası boşa çıkmış oldu. En sert eleştiriyi Abdurrahman Dilipak Abi, Akit TV’de yapmıştı. Dilipak’ın eleştirileri, “Bağcıyı dövme” amaçlı değil “üzümleri ülke yararına kurtarma” amaçlı eleştirilerdi. Solakların yaptığı gibi “her şey kötü, dolayısıyla bu anlaşma da kötü” anlamında bir eleştiri değildi.

Komünistlerin yaptığı gibi “Diktatörlükle yönetiliyoruz. Burjuvanın başka bir karar alması zaten mümkün değil” türünden bir eleştiri değildi. “O kullarım ki sözü dinlerler de, en güzeline uyarlar” ayet-i kerimesinin hayata geçirilmesini amaçlıyordu.

Gerçekten de bu ayetin anlamı hayata geçti. Tayyip Erdoğan herkesi dinledi en doğrusuna kulak verdi. Böylece ne ispatlanmış oldu? “Türkiye diktatörlükle yönetiliyor” iddiasının doğru olmadığı ispatlandı. Türkiye diktatörlükle yönetiliyor olsaydı Tayyip Erdoğan’ın yanında kim, hangi itirazı yapabilirdi?

Hatırlayın, AK Parti öncesini. Değil % 52 ile iktidara gelen, % 20 ile koalisyon ortağı olanlar nasıl da kendi başlarına karar alıyor, Türkiye’ye dayatıyorlardı.

Kemal Derviş’in getirilmesini hatırlayın. McKinsey ile yapılan anlaşmanın çok ötesinde bir karar olmasına rağmen MHP’nin gücü Derviş’i engellemeye yetmemişti.

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Başka ne ispatlandı? “İstişareye verilen önem” ispatlandı. Cumhurbaşkanı dinledi, istişare etti ve “Bir haftada iki karar” ahlaksızca eleştirilerini göğüsleyerek “ortak akıl”ı öne çıkardı.

Biz “şura” diyoruz. Onlar demokrasi diyorlar. Onların kavramları ise söyleyelim; Ak Parti’de demokrasiye nasıl önem verildiği ortaya çıktı.

Başkanın, McKinsey kararıyla bir gerçek daha ispatlandı. Hani diyorlardı ya “Ak Parti midesinden Amerika’ya bağlıdır” diye. McKinsey anlaşmasının da mideden Amerika’ya bağlılığın bir gereği/sonucu olduğu söyleniliyordu ya. Bunun da doğru olmadığı ispatlandı. Milli menfaatlerimize aykırı anlaşmalar yapılmış olsa bile, nasıl iptal edildiği gösterildi.

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Yok, McKinsey anlaşmasının iptali “Ekonomi damada teslim edildi, damat ne derse o!” algı operasyonunun da doğru olmadığını belgelemiş oldu.

Yapılan icraatlar damadın da bulunduğu üst yönetim tarafından her zaman inceleniyor yanlış bulunursa iptal kararı çıkabiliyor. Yok öyle; “Ben bilmem, damat bilir. O ne dediyse geçerlidir” anlayışı.

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Şöyle bir hafızanızı yoklayın.

AK PARTİ öncesinde (...)

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