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Dünya İşte masadaki formüller! Köpek teröründe flaş gelişme
Dünya

İşte masadaki formüller! Köpek teröründe flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-07-20 15:23:00 -
İşte masadaki formüller! Köpek teröründe flaş gelişme

Başıboş köpek terörüne karşı harekete geçiliyor, dünyadaki uygulamalar incelenirken Türkiye'deki müeyyidelerin artırılması düşünülüyor.

AK Parti, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de son dönemde artan sokak köpeği terörüne karşı alınacak tedbirleri gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen ‘İstanbul’ başlıklı yerel seçimlerle ilgili strateji toplantısında İstanbul’un en önemli üç probleminden birinin sokak köpekleri olduğu tespiti yapılmış, alınması gereken tedbirler için çalışma başlatılmıştı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis açılır açılmaz bu soruna el atacaklarını belirterek “Saldırgan köpek sorunu, ülkemizin önemli sorunlarından biri. Bu sorun daha da büyümeden, yeni dönemde Meclis’in açılması ile bir çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Köpek sorununa çözüm için dünya örnekkleri inceleniyor. Fransa'da 8, İngiltere ve İtalya'da 7 iş günü sonunda sahiplendirilmeyen başıboş köpekler uyutuluyor. Hayvanları sokağa terk edene hapis cezası veriliyor. Türkiye'de de cezaların artırılması, sorumluluklarını yrine getirmeyen belediyelere müeyyideler uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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