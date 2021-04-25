İşte Macron’un hayalindeki İslam

Münübe Yılmaz

Fransa lideri Macron’un geçen yıldan beri hayata geçirmeye çalıştığı “Fransa İslamı” planının savunucusu olan sözde kadın imam, yine akıllara zarar açıklamalar yaptı. Macron’un “Fransa İslamı” sistemine göre “Ülkedeki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak. Sözde Müslüman entelektüelin öncülüğünde ‘liberal cami’ projesi yapılacak, kadınlar ve erkekler aynı camide, aynı safta yan yana namaz kılabilecek, kadınlar vaaz verme ve imam olma imkanına sahip olacak.”

Macron’un, İslami hakikatleri değiştirme projesinin öncülerinden Yahudi bir annenin kızı olan Kahina Bahloul, yine işbaşında. Fransa hükümetinin yönlendirmesiyle ülke basınında ‘Fransa İslamı’nı normalleştirme haberleri devam ederken daha önce erkeklere imamlık yapıp, liberal cami açılması için başvuruda bulunan sözde ülkenin ilk kadın imamı Kahina Bahloul (42), “İslam’ın modernize edilmesi gerektiği”ni iddia etti.

İslam’ı yeniden yorumlamalı

Fransız basınına konuşan hukuk mezunu Behloul, bir gün kalkıp aniden imam olmaya karar vermediğini, İslam’ın ‘çarpık bir versiyonuna’ tanık olduğu için bu yola girdiğini iddia etti.

Ahlaksız ifadelerle günümüz İslamını eleştiren ve İslam’ın kriz içinde olduğunu belirten densiz Fransız aşüfte, adeta Fransız yönetiminin maşası olarak Müslümanların inancını bozmak için akıl almaz ifadeler kullandı. Behloul, “Bu krizin esas olarak Müslüman düşüncesindeki durağanlıktan kaynaklandığına inanıyorum. Yani, bugün hâlâ Ortaçağ’da üretilen fikirler üzerinden yaşıyoruz. Bugün bu düşünceyle hareket etmek mümkün değil. Bence bu krizden çıkış için Müslümanlar; bugünün araçlarıyla bu metinleri yeniden okumalı ve yorumlamalı” diyerek İslam’ı yozlaştırma planına uygun konuştu.

Eşcinseller de camiye gelebilir

Bahloul, “İslam’ın kutsal metinlerini geliştirmek” için yola çıkarken imam olmaya karar verdiğini ve bunun İslam’da yasak olmadığını iddia etti. Densiz açıklamalarına devam eden Bahloul, 2018’de Fatma Camii adı altında bir ibadethane kurduğunu ve burada kadınlar ile erkekler aynı safta yan yana durabildiğini ve kadın imamların görev yaptığını belirterek, “Fransız Müslümanlar için anahtar bir kez daha inançlarını medenileştirmektir. ‘Fransa İslamı’nın zamanı geldi. Fransa İslamını temsil eden kurumlar oluşturulmalı. Fransız düşünürler ile Fransa’daki Müslümanlar, İslam’ı yeniden yorumlamalı ve buna göre yaşamalı. İslam’da örtünme diye bir şey yok. Herkes istediği kıyafetle camiye girip ibadet edebilir” derken, eşcinsellerin de herkesle birlikte aynı safta namaz kılabileceğini iddia etti.