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Dünya İşte Macron’un hayalindeki İslam
Dünya

İşte Macron’un hayalindeki İslam

Fransa’nın sözde kadın imamı Bahloul, “Fransa İslamı”nın hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Müslümanlar hâlâ Ortaçağ fikirleriyle yaşıyor. İslam’ı modernize etmek gerek. Ben bu amaçla yola çıktım. Kadının imam olması İslam’da yasak değil. Kadın erkek aynı safta namaz kılabilir. İslam’da kapanma zorunlu değil camiye herkes istediği kıyafetle girebilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 10:14:00 -
İşte Macron’un hayalindeki İslam

 Münübe Yılmaz 

Fransa lideri Macron’un geçen yıldan beri hayata geçirmeye çalıştığı “Fransa İslamı” planının savunucusu olan sözde kadın imam, yine akıllara zarar açıklamalar yaptı. Macron’un “Fransa İslamı” sistemine göre “Ülkedeki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak. Sözde Müslüman entelektüelin öncülüğünde ‘liberal cami’ projesi yapılacak, kadınlar ve erkekler aynı camide, aynı safta yan yana namaz kılabilecek, kadınlar vaaz verme ve imam olma imkanına sahip olacak.”

Macron’un, İslami hakikatleri değiştirme projesinin öncülerinden Yahudi bir annenin kızı olan Kahina Bahloul, yine işbaşında. Fransa hükümetinin yönlendirmesiyle ülke basınında ‘Fransa İslamı’nı normalleştirme haberleri devam ederken daha önce erkeklere imamlık yapıp, liberal cami açılması için başvuruda bulunan sözde ülkenin ilk kadın imamı Kahina Bahloul (42), “İslam’ın modernize edilmesi gerektiği”ni iddia etti.

İslam’ı yeniden yorumlamalı

Fransız basınına konuşan hukuk mezunu Behloul, bir gün kalkıp aniden imam olmaya karar vermediğini, İslam’ın ‘çarpık bir versiyonuna’ tanık olduğu için bu yola girdiğini iddia etti.

Ahlaksız ifadelerle günümüz İslamını eleştiren ve İslam’ın kriz içinde olduğunu belirten densiz Fransız aşüfte, adeta Fransız yönetiminin maşası olarak Müslümanların inancını bozmak için akıl almaz ifadeler kullandı. Behloul, “Bu krizin esas olarak Müslüman düşüncesindeki durağanlıktan kaynaklandığına inanıyorum. Yani, bugün hâlâ Ortaçağ’da üretilen fikirler üzerinden yaşıyoruz. Bugün bu düşünceyle hareket etmek mümkün değil. Bence bu krizden çıkış için Müslümanlar; bugünün araçlarıyla bu metinleri yeniden okumalı ve yorumlamalı” diyerek İslam’ı yozlaştırma planına uygun konuştu.

Eşcinseller de camiye gelebilir

Bahloul, “İslam’ın kutsal metinlerini geliştirmek” için yola çıkarken imam olmaya karar verdiğini ve bunun İslam’da yasak olmadığını iddia etti. Densiz açıklamalarına devam eden Bahloul, 2018’de Fatma Camii adı altında bir ibadethane kurduğunu ve burada kadınlar ile erkekler aynı safta yan yana durabildiğini ve kadın imamların görev yaptığını belirterek, “Fransız Müslümanlar için anahtar bir kez daha inançlarını medenileştirmektir. ‘Fransa İslamı’nın zamanı geldi. Fransa İslamını temsil eden kurumlar oluşturulmalı. Fransız düşünürler ile Fransa’daki Müslümanlar, İslam’ı yeniden yorumlamalı ve buna göre yaşamalı. İslam’da örtünme diye bir şey yok. Herkes istediği kıyafetle camiye girip ibadet edebilir” derken, eşcinsellerin de herkesle birlikte aynı safta namaz kılabileceğini iddia etti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

BU İSLÂM DEĞİLDİR, SAPIKLIKTIR, SOYTARILIKTIR

İslam her daim yerli, yabancı GAVURLAR, GAVURCUKLAR eliyle TAHRİF EDİLMEYE, YOZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR. FETÖ, m.isyaoğlu, akabe vakfı, alpaslan kuytul,.. vb leri bu hususta boş durmuyorlar. Ama aldandıkları bu dinin İSLAM'IN SAHİBİ, KORUYUCUSU ALLAH'tır. MUŞLUADAM
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bunlar allaha şirk koşarak cehennemin en dibini ebedi hak ediyor şeytanların asıl arkadaşları alçak fransa
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