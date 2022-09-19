İşte Latif Şimşek'i acımasızca darbeden Cemal Enginyurt'un koruması için istenen ceza!
Gazeteci Latif Şimşek’i canlı yayın arasında stüdyoda darbeden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un koruması Emrah Topal hakkında istenen ceza belli oldu.
Yeniakit.com.tr
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek’i Beyaz TV stüdyosunda koruması Emrah Topal ile birlikte acımasızca darbetmişti.
Şiddete uğrayan Şimşek, Enginyurt ve koruması Topal hakkında şikayette bulunmuştu.
5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi
Latif Şimşek'i darbettiği için tutuklanan Emrah Topal hakkında istenen ceza belli oldu.
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine şüpheli Emrah Topal hakkında "Basit Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.