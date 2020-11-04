İşte Laikçi kokuşmuşluk, işte Mine Kırıkkanat! İnsanlık dışı bir paylaşıma imza attı
İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan Cumhuriyet paçavrasının yazarı Mine Kırıkkanat'ın son paylaşımı büyük tepki çekti.
Kokuşmuş Kemalist zihniyetin ateşli savunucularından Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ile alay ederek büyük bir skandala imza attı.
Kirli siyasetlerini hastalık üzerinden bile sürdüren Kemalist Mine Kırıkkanat, yeni tip koronavirüse yakalandığı öne sürülen Yiğit Bulut'un haberini alıntılayarak, 'Koronavirüs Yiğit Bulut'a yakalanmış' paylaşımı yaptı.
Amansız hastalık için adete sevinerek insanlık dışı bir paylaşım yapan Mine Kırıkkanat, ahlakın dibe ne kadar düştüğünü gözler önüne serdi.