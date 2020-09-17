İşte laikçi hukuk sisteminin son eseri! Cinsel tacizde bulundu, giden arabadan aşağı attı, serbest kaldı

İstanbul’un Şişli ilçesi, Odesa Bulvarı üzerine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre iş yerinden çıkan yabancı uyruklu kadın bir köpeğin saldırısına uğradı. Kadına yardım etme bahanesiyle aracına alan R.P. isimli şahıs, bir süre sonra yabancı kadını taciz etmeye başladı. İkili arasında kısa süre sonra tartışma başladı. Kavganın büyümesiyle birlikte sürücü, kadını seyir halindeki araçtan aşağıya attı.

Cinayete teşebbüs

Yabancı uyruklu kadını hareket halindeki araçtan atan R.P.’nin görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu kamera kayıtlarında, R.P.’nin alenen yabancı uyruklu kadını arabadan iterek öldürmeye çalıştığı görünüyor. Görüntüler, yaşananların iddiadan ibaret olmadığını, kadının öldürülmeye çalışıldığının bir belgesi olduğunu ortaya koydu.

Şikayetçi olmadı, serbest kaldı

Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, R.P. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu kadın ise R.P.’den şikayetçi olmadı. Ardından R.P.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Para mı verdi?

R.P.’nin kadına önce cinsel tacizde bulunması, ardından hareket halindeki araçtan aşağıya atarak öldürmeye çalışmasına rağmen kadının şikayetçi olmaması kafaları karıştırdı. Söz konusu gelişmenin ardından kadının neden sustuğu merak konusu olurken, R.P.’nin ülkesinden uzakta yaşayan şahsın şikayetçi olmaması için para vermiş olabileceği ihtimali akıllara geldi.

Kadının ölmesi mi gerekiyor?

Aynı zamanda bu durum, laikçi hukuk sisteminin artık işlevsizleştiğini de gözler önüne serdi. Önce cinsel istismarda bulunan, ardından cinayete teşebbüs eden bir şahsın tutuklanması için, illa ki kadının şikayetçi olmasını gerektiren bir hukuk sisteminin, mağduriyetleri bitirmek yerine daha da artıracağı gerçeği gözler önüne serildi.