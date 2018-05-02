İşte kuru fasulyeli kek tarifi

MALZEMELER:

2 su bardağı kuru fasulye

3 adet yumurta

1, 5 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı un veya pirinç unu

1 çay bardağı veya su bardağı ceviz

1 paket kabartma tozu

SOSU İÇİN;

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

İsteğinize göre biraz çikolata

YAPILIŞI:

Fasulyeleri haşlayalım ve blenderdan pürüzsüz bir hale gelene kadar geçirelim.

Bir taraftan da şeker ve yumurtaları çırpalım.

Bu işlemin ardından fasulyeler ile birlikte diğer malzemeleri ekleyelim.

Tüm malzemeleri kek hamuru ortaya çıkana kadar karıştıralım.

Oluşan kek karışımını fırına verelim ve 180 derecede 30 dakika pişirelim.

Kremasını yapmak için, çikolata ve tereyağı hariç diğer malzemeleri bir tencerenin içine koyarak pişirelim.

Krema kıvama geldikten sonra içine tereyağını ve çikolatayı ekleyelim.

Keki fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakalım.

Kek soğuduktan sonra üzerine hazırladığımız sosu dökerek servis edelim.

Afiyet olsun...