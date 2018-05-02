İşte kuru fasulyeli kek tarifi
Sulu yemek yapmak için kullanılan kuru baklagillerden olan kuru fasulyeyi kek yaparken kullanmayı hiç denediniz mi?02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:25
MALZEMELER:
2 su bardağı kuru fasulye
3 adet yumurta
1, 5 su bardağı şeker
4 yemek kaşığı un veya pirinç unu
1 çay bardağı veya su bardağı ceviz
1 paket kabartma tozu
SOSU İÇİN;
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tereyağı
İsteğinize göre biraz çikolata
YAPILIŞI:
Fasulyeleri haşlayalım ve blenderdan pürüzsüz bir hale gelene kadar geçirelim.
Bir taraftan da şeker ve yumurtaları çırpalım.
Bu işlemin ardından fasulyeler ile birlikte diğer malzemeleri ekleyelim.
Tüm malzemeleri kek hamuru ortaya çıkana kadar karıştıralım.
Oluşan kek karışımını fırına verelim ve 180 derecede 30 dakika pişirelim.
Kremasını yapmak için, çikolata ve tereyağı hariç diğer malzemeleri bir tencerenin içine koyarak pişirelim.
Krema kıvama geldikten sonra içine tereyağını ve çikolatayı ekleyelim.
Keki fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakalım.
Kek soğuduktan sonra üzerine hazırladığımız sosu dökerek servis edelim.
Afiyet olsun...
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