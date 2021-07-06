İşte kritik isim Orhan İnandı operasyonunun perde arkası: Hayati Küçük canlı yayında tek tek anlattı

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün sözde üst düzey yöneticilerinden Orhan İnandı’nın MİT’in operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Peki, kritik operasyonun perde arkasında neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar...

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tek tek hepsi de Türkiye’ye getirilecektir”

FETÖ’cü tüm isimlerin bulundukları ülkelerdeki güvenlik birimleri dahil tüm kurumlarına tek tek Türkiye’nin listeler halinde verdiğine dikkat çeken Hayati Küçük, “Firari FETÖ’cüler dünyanın neresinde kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye olarak onlara hiçbir yerde rahat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Allah’ın izniyle hepsi tek tek Türkiye’ye getirecek ve yargıya teslim edilecektir.” şeklinde konuştu.

“Orhan İnandı, Mustafa Özcan’ın kara kutusudur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyaya duyurduğu Orhan İnandı’nın yakalanmasının Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirten Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mustafa Özcan, teröristbaşı FETO’nun dizinin dibindeki bir kara kutu ise, Orhan İnandı da Mustafa Özcan’ın emrindeki bir kara kutudur. Orhan İnandı, Orta Asya’daki koordinasyon görevini yürüttüğünden dolayı, Orta Asya’daki diğer bütün ülkelerin imamları doğrudan Orhan İnandı’ya bağlıdır. Orhan İnandı’nın başkanlığında diğer ülke imamları zaman zaman Bişkek’te toplantılar yapmıştır.”

“Orhan İnandı’nın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi Kırgızistan açısından bir kırılmadır”

Türkiye’nin Orhan İnandı operasyonunun perde arkasını yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında anlatan Hayati Küçük, şunları söyledi:

“Türkiye’nin talebi üzerine Kırgızistan’ın yeni yönetiminin katkılarıyla Kırgızistan istihbaratı Orhan İnandı’yı yakalayarak gözaltına alıyor. Orhan İnandı’nın Kırgızistan makamları tarafından yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi, FETÖ’nün hakim olduğu Kırgızistan açısından ciddi bir kırılmadır.”

“Orhan İnandı’yla birlikte birçok dosya etkilenecektir”

FETÖ’nün kritik isimlerinden Orhan İnandı’nın Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte örgütle mücadelede nasıl etkiye neden olabileceği yönündeki soruya da cevap veren Hayati Küçük, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük, “ Orhan İnandı’yla birlikte Türkiye’de devam eden ya da yeni başlamak üzere olan bir çok dosyayı etkileyecektir. Orhan İnandı FETÖ’nün beyin takımından birisidir ve dolayısıyla birçok dosya doğrudan etkilenecektir.” dedi.

“MİT Müsteşarımız Hakan Fidan ve ekibinden Allah razı olsun”

Türkiye’nin ve özellikle MİT’in başarısıyla birçok firari FETÖ’cünün yurda getirilmesinin diğer kritik örgüt militanları üzerinde ciddi bir moral bozukluğuna neden olduğunu belirten Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mustafa Özcan kendini saklama anlamında çok yoğun gayret göstermeye başlamış. Türkiye’nin yurtdışındaki hamlelerinden anlaşılan ciddi manada tedirginlik yaşıyor. Türkiye, Mustafa Özcan’ı, Ekrem Dumanlı’yı, Mustafa Yeşil’i, Abdullah Aymaz’ı getirmek zorunda. Bu arada bu operasyonlarda büyük emek harcayan, gecesini gündüzüne katan MİT Müsteşarımız Sayın Hakan Fidan ve ekibinden Allah razı olsun. Allah yollarını açık etsin.”

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