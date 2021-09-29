İşte koronavirüsün en tehlikeli hali! Oxford Üniversitesi son noktayı koydu

Uzun Covid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, bugüne kadarki en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında 270 binden fazla koronaivürüs hastasının sonuçları mercek altına alındı. Koronavirüs hastalarının yüzde 57'sinin altı ay sonrasına kadar göğüs ağrısı ve yorgunluk da dahil olmak üzere 'uzun Covid' semptomlarına sahip olduğu belirlendi.

100 bin grip hastası da incelendi

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 100 bin grip hastasını da inceleyen ekip gripten iyileşen hastalarda da uzun süreli semptomlar belirledi. Bu oran yüzde 42,8 olarak açıklandı.

İyi haberi duyurdular

Araştırmacılar, sonuçlarının, uzun süreli, semptom göstermenin koronavirüs hastalarına özel bir durum olmadığını ve diğer virüslerin bulaştığı insanların benzer bir duruma maruz kalabileceğini gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

İşte 'Uzun korona'nın nedeni

Başka bir deyişle uzun süre virüs semptomları göstermek korkulanın aksine koronavirüse özel bir durum değil. Peki Uzun Kovid nasıl ortaya çıkıyor? İşte bilim dünyasının yanıtı...

Uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

Koronavirüs gizli virüsleri etkinleştiriyor

Araştırmaya imza atan bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor. Bu da bazı insanların neden koronavirüsü 18 ay boyunca atlatamadığını sorusuna cevap veriyor.

Koronavirüs hastalarının üçte ikisinde çıktı

Başka bir deyişle 'uzun Kovid'in nedeni vücutta yeniden aktive olan virüsler. Araştırmanın baş yazar Jeffrey Gold, 'Test ettiğimiz uzun süreli Covid hastalarının üçte ikisinin EBV reaktivasyonu için pozitif olduğunu bulduk. Dolaşımdaki EBV DNA'sını saptamak için bir PCR testi eklediğimizde, birkaç hastada daha EBV reaktivasyonu saptadık' dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Sadece İngiltere'de bu durumdan muzdarip 1 milyona yakın kişi olduğu düşünülüyor. Peki 'uzun Kovid'in belirtileri neler? İşte en çok görülen semptomlar...

University College London'da görev alan bilim insanları 200'den fazla semptom tespit etmeyi başardı. Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli Kovidin 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var.

Lancet's E Clinical Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile ilgili cilt soyulması ve sindirim sorunlarından kas spazmlarına, işitme kaybı ve kulak çınlamasına kadar toplam 203 farklı semptom belirlendi.

56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı.

Her iki kişiden biri bundan şikayetçi

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise (%22) hiç çalışamadığını bildirdi.

University College London'da nörobilimci olan ve aynı zamanda çalışmanın kıdemli yazarı olan Dr. Athena Akrami, uzun süreli Kovid için solunum ve kardiyovasküler sorunlardan daha geniş bir semptom yelpazesini değerlendirmek için 'tıbbi kılavuzları genişletmeye yönelik açık bir ihtiyacı' bulunduğunun altını çizdi.