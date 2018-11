İşte Koeman'ın en büyük artısı

Cocu'nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe'yi Galatasaray, Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sahaya çıkartıp başarılı sonuçlar Erwin Koeman'ın 'kalıcı' olarak teknik direktörlüğe getirilme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.



Öncelikle taraftarların beğenisini kazanan Hollandalı antrenör, Samandıra'da da hakimiyet kurmuş durumda. Futbolcusundan masörüne kadar tüm sarı lacivertlilere kendisini sevdiren Koeman'ı bu noktaya getiren özellikleri şöyle:



GALATASARAY DERBİSİYLE İLGİLİ SÖZLERİ CAMİAYI ETKİLEDİ



Koeman, yardımcı antrenör olarak işe başladığı günden itibaren futbolcularla güçlü bir diyalog kurdu. Birinci adam olduktan sonra iletişim konusuna daha fazla önem verdi. Bütün futbolcularla tek tek ilgileniyor.



Sportif direktör Damien Comolli'nin yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy ve yönetici Selahattin Baki ile de çok iyi bir çalışma ortamı yakaladı. O



Olaylı Galatasaray derbisi sonrası futbolcularına verilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamalar tüm camiayı etkiledi. Oyuncularını koruması ve kulübünün haklarını savunması özellikle Fenerbahçeli taraftarlardan tam puan almasını sağladı.



ISLA'YA "HANGİ MEVKİDE DAHA İYİSİN?" DİYE SORDU



Bu sezon neredeyse hiç oynatılmayan, Samandıra'da kimse ile konuşmayan ve üzgün olan Mathieu Valbuena'yı oynatarak takıma kazandırdı.



Görev aldığı 3 maçta 2 gol atıp, 3 asist yapan Fransız yıldız şu an Fenerbahçe'nin en neşeli ismi. Koeman'ın oyunu iyi okuması ve maçlardaki yerinde müdahaleleri de onun şu an için bu görevin altından kalkabileceğini gösterdi.



Isla'yı orta alanda oynatmasının nedeni oyuncuları tanımak için gösterdiği çabadan kaynaklanıyor. Her futbolcuya en çok verimli oldukları mevkiyi sordu ve Isla'nın orta alanda oynayabileceğine karar verdi. Bu çabası da büyük takdir görüyor.