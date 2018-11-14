THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

İşte Koeman'ın en büyük artısı

Birinci adam olarak görev yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Koeman, hem saha içi hem saha dışındaki davranışlarıyla F.Bahçe camiasından olumlu not aldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
İşte Koeman'ın en büyük artısı


Cocu'nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe'yi Galatasaray, Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sahaya çıkartıp başarılı sonuçlar Erwin Koeman'ın 'kalıcı' olarak teknik direktörlüğe getirilme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

Öncelikle taraftarların beğenisini kazanan Hollandalı antrenör, Samandıra'da da hakimiyet kurmuş durumda. Futbolcusundan masörüne kadar tüm sarı lacivertlilere kendisini sevdiren Koeman'ı bu noktaya getiren özellikleri şöyle:

GALATASARAY DERBİSİYLE İLGİLİ SÖZLERİ CAMİAYI ETKİLEDİ

Koeman, yardımcı antrenör olarak işe başladığı günden itibaren futbolcularla güçlü bir diyalog kurdu. Birinci adam olduktan sonra iletişim konusuna daha fazla önem verdi. Bütün futbolcularla tek tek ilgileniyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy ve yönetici Selahattin Baki ile de çok iyi bir çalışma ortamı yakaladı. O

Olaylı Galatasaray derbisi sonrası futbolcularına verilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamalar tüm camiayı etkiledi. Oyuncularını koruması ve kulübünün haklarını savunması özellikle Fenerbahçeli taraftarlardan tam puan almasını sağladı.

ISLA'YA "HANGİ MEVKİDE DAHA İYİSİN?" DİYE SORDU

Bu sezon neredeyse hiç oynatılmayan, Samandıra'da kimse ile konuşmayan ve üzgün olan Mathieu Valbuena'yı oynatarak takıma kazandırdı.

Görev aldığı 3 maçta 2 gol atıp, 3 asist yapan Fransız yıldız şu an Fenerbahçe'nin en neşeli ismi. Koeman'ın oyunu iyi okuması ve maçlardaki yerinde müdahaleleri de onun şu an için bu görevin altından kalkabileceğini gösterdi.

Isla'yı orta alanda oynatmasının nedeni oyuncuları tanımak için gösterdiği çabadan kaynaklanıyor. Her futbolcuya en çok verimli oldukları mevkiyi sordu ve Isla'nın orta alanda oynayabileceğine karar verdi. Bu çabası da büyük takdir görüyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:02
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin terk ettiği toplantı sonrası kritik gelişme
    1. Türkiye'nin terk ettiği toplantı..
    2. Kremlin açıkladı! Putin Türkiye'ye..
    3. Sapkınlar TÜYAP kitap fuarında
    4. Belediye başkanına silahlı saldırıda 1..
    5. Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    6. Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
    7. Emine Şahin haklı çıktı... Altaylı’nın..
    8. Başkan Baltacı’dan Akit’e ziyaret
    9. Müzikle oynama isteğini reddeden eşini..
    10. Muhtar köylüye sinirlendi, cami..
    11. Protestolar sonuç verdi! O ülkeye..
    12. Polis aracının motoruna sıkışan kediyi..
    13. Pembe elmas rekor fiyata el değiştirdi
    14. Kilis'in Elbeyli ilçesinde ambulansta..
    15. Antalya'da erken portakal hasadı başladı
    16. Hırsızlık yaptıkları yere gidince..
    17. Kargo ile gönderilen buzdolabından..
    18. AK Partili vekil açıkladı! Tren hattı..
    19. Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim..
    20. İşte Koeman'ın en büyük artısı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor