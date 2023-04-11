İşte KK'nın bakanlık vaat ettiği CHP'linin geçmişi: Sınırımızda PYD olsun bizim için sakıncası yok!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri kapsamında Çanakkale'de konuşma yaptı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ında katıldığı programda Kılıçdaroğlu, "Sınırımızda PYD olsun" diyerek terörü öven sözler sarf eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e bakanlık vaadinde bulundu.

Muharrem Erkek ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın sahnede olduğu sırada Kılıçdaroğlu, "Çanakkale ve Balıkesir'in birer bakanı olacak" diye konuştu.

14 Mayıs seçimleri öncesi terör örgütü PKK destekçisi HDP'nin desteğini alan, terörist başı Öcalan'a ve Demirtaş'a özgürlük sloganlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi büyük tepkilere neden oldu.

CHP'li Erkek, "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok" diyerek terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'den övgü ile bahsetmişti.

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CHP yandaşları Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in ise Adalet Bakanı olacağını iddia etti.