İşte, kıyafetlerinizi mahveden 9 yıkama hatası

Çamaşır yıkamak dışardan bakıldığında dünyanın en kolay işi olarak görülebilir. "Ne olacak canım at makineye yıkansın" dediğinizi duyar gibiyim. Ama çamaşır makinesi kullanmanın da püf noktaları mevcut. Kıyafetlerinizi senelerce giymek istiyorsanız; size 9 önerimiz var.

1. Aman dikkat! Çamaşırlar sıcağı sevmez

Kaçımız kıyafetlerimizi yıkarken ürünün yıkama talimatlarını kontrol ediyoruz. Sanırım bu duruma çoğunluk uymuyordur. Hanımların tek sorumluluğu çamaşır yıkamak değil. Çamaşırın yanı sıra temizlik, ütü, yemek derken liste uzayıp gidiyor. Bu yoğunluğa çalışma hayatı ve çocuklar da eklenince kim bakacak 'yıkama talimatına'. Öyleyse hanımlar şunu aklınızdan çıkarmayın hangi kumaş olursa olsun faza sıcağı sevmez. Kaynar sularla yıkanan çamaşırların hijyen açısından önemli olduğunu düşünürken yüksek ısıda yıkadığınız kıyafetlerin ömründen çaldığınızı unutmayın.

2. Lekeli çamaşırlar önemli

Aşırı kirli ya da lekeli kıyafetleri doğruca makineye atmak son derece yanlış. Her ne kadar deterjan markaları ürünlerinin 'en zor' lekeleri bile zahmetsin çıkardığını söylese de siz siz olun işi sağlama alın. Aşırı kirli çamaşırları biraz suda bekletmek kirin yumuşaması için son derece önemli. Çıkması güç lekeli çamaşırlarınızı ise makineye atmadan önce eski usul çitilerseniz; kıyafetlerinizdeki istenmeyen görünümden daha hızlı kurtulacaksınız.

3. Deterjan tasarrufu

Makinenize dolduracağınız bolca deterjan ve yumuşatıcı çamaşırlarınızın bir numaralı düşmanlarındandır. Neden mi? Deterjanın fazlası makinede tıkanmalara sebep olur bu da çamaşır makinesinin kötü kokmasının nedenidir. Yumuşatıcıların ise durulanması son derece güçtür. Kıyafetler mis gibi koksun derken tam durulanmamış çamaşırları giymek zorunda kalırsınız. Bu hem kumaşların dokusuna zarar verir hem de cildinize... Çamaşırlar çok kirli diyorsanız deterjan gözüne yüklenmektense ön yıkamayı tercih edin derim.

4. Yumuşatıcı hatası

Yumuşatıcılar çamaşırlarınızın hem mis gibi kokmasını hem de daha rahat ütülenmesini sağlar. Ancak yumuşatıcı her kumaş türünde kullanılmaz. Bu nedenle havlu, mikrofiber ve spor kıyafetleri yıkarken yumuşatıcıdan uzak durmanızda fayda var.

5. Elde yıkamak önemli

Yünlüler giysiler, naylonlar kıyafetler ve bazı iç çamaşırları makinede yıkanmamalı. Bu tip kıyafetlerinizin ömrünü uzatmak istiyorsanız; elde yıkamak en doğru yaklaşım olacaktır.

6. Çamaşır suyu

Hanımların en büyük tutkusudur çamaşır suyu(!) Elimize geçtiği her yerde hijyen için bolca döker her yeri ovalarız. Ancak çamaşır suyu ağırtma özelliği nedeniyle çamaşırlarda ve çamaşır makinesinde tavsiye edilmez.

7. Kotlar çok hassas

Hiçbirimizin evinde ilk günkü rengini koruyan bir kot pantolon yoktur. Bunun sebebi ise denimlerin renklerinin yıkandıkça acılıyor olması. Sıkı durun dünyaca ünlü denim üreticileri kıyafetlerin renklerinin uzun ömürlü olması için ürünlerin en az iki ayda bir yıkanması gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar ise bu sürenin altı aya kadar çıkabileceği yönünde. Ee, bu kadar uzun süre aynı kıyafet yıkanmadan giyinir mi ?

8. Kurutma makinelerine dikkat

Kurutma makineleri hanımların işlerini kolaylaştırmış olsa da çamaşırlara ciddi zararlar veriyor. Özellikle narin kumaşları asarak kurutmayı öneririz. Bu tip kumaşlar kurutmaya girince dokusunu, rengini ve yumuşaklığını yitirebilir.

9. Makine hijyeni

Çamaşırlarınız ve makinenizin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız; bu hususa dikkat edin. Makinenizi kötü kokuların istila etmesini istemiyorsanız mutlaka her yıkamadan sonra kapağını açık bırakın ve deterjan gözünü iyice temizleyin. Ayda bir kez ise 1 çay kaşığı deterjan, 1 çay kaşığı sirke ve 4 su bardağı suyu karıştırıp bunu makinenizin içinde dökün. Bu halde en kısa programda çalıştırın.