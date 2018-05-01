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İşte kişniş tohumunun faydaları

Kişniş, çoğu ülkede baharat olarak kullanılırken, taze yapraklarıyla diyet salatalarında ve köküyle de mutfaklar da tüketiliyor. Kişniş insan sağlığına faydası saymakla bitmiyor.

01 Mayıs 2018 Salı 16:27
İşte kişniş tohumunun faydaları

Kişniş, maydanozgiller ailesindendir. Maydanozun yapraklarına benzeyen bu bitki Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir. Baharat, çay ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Kişniş yemeklerin vazgeçilmez baharatı olmasındaki en büyük etken ise sağlığa oldukça faydalı olmasıdır.

İŞTE KİŞNİŞİN SAĞLIĞA 7 ÖNEMLİ FAYDASI

KİŞNİŞİN 7 ÖNEMLİ FAYDASI

- Göz sağlığına oldukça faydalıdır. İçerdiği A vitamini ile görme sorunlarının önüne geçmektedir.

- Kişniş içerdiği B vitamini ile sinir sistemine destek sağlamaktadır. Uykusuzluk, yorgunluk ve stres gibi sorunları azaltmada yardımcı olmaktadır.

- Kalp krizi ve felç gibi riskli hastalıkların oluşmasını aza indirmede yardımcıdır. Aynı zamanda kolesterol seviyesini de dengelemektedir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişniş, içerdiği antibakteriyel özellik sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korumaktadır.

- Ağız kokusunu gidermekte ve ağızda oluşan yaraların enfeksiyona yakalanmalarını engellemektedir.

- Kalsiyum açısından zengin olan kişniş, kemiklerin uzun yıllar boyunca sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlamaktadır.

- İçerisinde bulunan uçucu yağ asidi sayesinde cilt problemlerinin daha hızlı iyileşmesini sağlamaktadır.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:27
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