İşte Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'nin terörle ilişkisinin kanıtı PKK'lı terörist HDP binasında yakalandı

Türkiye İran sınırında yer alan Mehmetçikler tel örgülere takılı bir sırt çantası buldular. Çanta ağzına kadar silah ve mühimmat doluydu.



Bir kaleşnikof piyade tüfeği, bir leptop, iki kamufulajlı gizlenme filesi, iki termal koruma kıyafeti, termal silah dürbünü, kaleşnikof şarjörü ile dokuz tabanca şarjörü ele geçirildi.



Yapılan incelemede çantanın PKK İran sorumlusu Suriye uyruklu Mennusu Kasım adlı teröriste ait olduğu tespit edildi. Terörist takibe alındı. Güvenlik kameralarıyla da adım adım izlenen terörist HDP binasına girdi. Örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik hareketi içerisinde faaliyet gösteren Othan Ergun ile görüştü. Ardından ikisi de binadan ayrıldı. Terörist ve Ergun yakalanmamak için arkalı önlü yürüdü. Ancak güvenlik güçleri adım adım takipteydi. Ağrı özel harekat birimleri teröristin kaldığı eve baskın düzenledi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suriye uyruklu terörist kaçmaya çalışırken dere yatağında sağ olarak yakalandı. Evde bulunan beş kişi de gözaltına alındı.