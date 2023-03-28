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Gündem İşte Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'nin terörle ilişkisinin kanıtı PKK'lı terörist HDP binasında yakalandı
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'nin terörle ilişkisinin kanıtı PKK'lı terörist HDP binasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:38:00 - 2023-03-28 12:54:46

HDP ile terör örgütü PKK'nın bir bağlantısı daha ortaya çıktı. PKK'lı terörist Türkiye'yi kana bulamak için geldi. HDP binasında son talimatları aldı. Adım adım izlendi sonunda kaçmaya çalışırken sağ olarak yakalandı. İşte ayrıntılar...

Türkiye İran sınırında yer alan Mehmetçikler tel örgülere takılı bir sırt çantası buldular. Çanta ağzına kadar silah ve mühimmat doluydu.


Bir kaleşnikof piyade tüfeği, bir leptop, iki kamufulajlı gizlenme filesi, iki termal koruma kıyafeti, termal silah dürbünü, kaleşnikof şarjörü ile dokuz tabanca şarjörü ele geçirildi.


Yapılan incelemede çantanın PKK İran sorumlusu Suriye uyruklu Mennusu Kasım adlı teröriste ait olduğu tespit edildi. Terörist takibe alındı. Güvenlik kameralarıyla da adım adım izlenen terörist HDP binasına girdi. Örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik hareketi içerisinde faaliyet gösteren Othan Ergun ile görüştü. Ardından ikisi de binadan ayrıldı. Terörist ve Ergun yakalanmamak için arkalı önlü yürüdü. Ancak güvenlik güçleri adım adım takipteydi. Ağrı özel harekat birimleri teröristin kaldığı eve baskın düzenledi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suriye uyruklu terörist kaçmaya çalışırken dere yatağında sağ olarak yakalandı. Evde bulunan beş kişi de gözaltına alındı.

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Yorumlar

abc

CHP HDP/PKK ya can suyu vermistir artik .

Rabia Zafer

HDP, KAPATILMALIDIR BAŞKA ADLA AÇILMAMALIDIR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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