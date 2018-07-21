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İşte Kılıçdaroğlu ve Adnan Oktar ilişkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adnan Oktar'ın "kedicik" olarak adlandırılan kadın müridlerini makamında ağırladığı ortaya çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:49
İşte Kılıçdaroğlu ve Adnan Oktar ilişkisi

yeniakit.com.tr: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın "kedicik" olarak adlandırılan kadın müridlerinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından makamında kabul edildiği ortaya çıktı.

KEDİCİK DOSTU KEMAL KILIÇDAROĞLU

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden olan Gülşah Güçyetmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oktar-Kılıçdaroğlu ilişkisi ortaya çıktı. Güçyetmez yaptığı paylaşımda, "Adnan Oktar Hocamızın değerli talebeleri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile..." ifadelerini kullandı.

Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...

Öte yandan CHP yönetimi, Adnan Oktar ve kanalının ceza alması için meclise sunulan torba yasa içindeki maddeye karşı çıkarak Oktar’ın ceza almasını engellemişti.

KILIÇDAROĞLU'NA METHİYELER DÜZMÜŞTÜ

Gülşah Güçyetmez yaptığı paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzmüştü. Güçyetmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu 80 milyonun nur gibi bir evladıdır. Kimse onu yalnız zannetmesin" demişti.

Bir başka paylaşımında ise akıl almaz bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun "seyyid" olduğunu iddia etmişti. Güçyetmez paylaşımında şunları söylemişti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seyyid olduğu yüzündeki anlaşılıyor"

www.yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:49
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Adnan Oktar
  5. kedicik
  6. Gülşah Güçyetmez

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