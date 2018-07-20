İşte Kıbrıs'ın gerçek fatihi! Erbakan, Ecevit'i Londra'ya gönderip Kıbrıs'ı fethetmiş...

yeniakit.com.tr Kıbrıs Yarımadası'nda soydaşlarının uğradığı zulme sessiz kalmayan Türkiye, bundan 44 sene önce Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi. Dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'ın emrini verdiği harekât sayesinde Kıbrıs Türkleri rahat bir nefes aldı, Türkiye'nin ise bölgede ilk defa sesi yükseldi.

EMRİ ERBAKAN VERDİ

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, "bir kısım görüşmeler yapmak üzere" İngiltere'ye gitmiş, Türkiye'deki endişeli bekleyişi yönlendirme görevi siyasi olarak zayıf olsa da dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'a kalmıştı.

Bazı belgeler gösteriyor ki, Ecevit savaş çıkmasını istemiyordu. Erbakan ve arkadaşları ise, harekat konusunda daha ısrarcı davranıyordu. Dönemin İngiltere Büyükelçiliği’nden giden raporlarda, Erbakan’ın Genelkurmay ile aynı çizgide ve harekatın gerekli olduğunu gösterirken, niyetinin tüm Kıbrıs’ın alınması olduğu iddia ediliyor.

ECEVİT LONDRA'YA GİTTİ, GEMİLER YÜKLENDİ

Sol medyanın sürekli Kıbrıs Fatihi olarak tanıttığı Ecevit, askeri harekat yapılmaması için ısrarcıydı, İngiltere Başbakanı Harold Wilson, İngiltere Dışişleri Bakanı James Callaghan ve Kıbrıs meselesini görüşmek üzere Londra'ya gelen ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Joseph Sisco ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Bu sırada Erbakan emri verdi, ve hazırlıklar başladı. Bir röportajında Erbakan, Ecevit'in Londra'dan döndüğünde gemilerin çoktan yüklendiğini ifade etti.

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ECEVİT İKİNCİ HAREKATI DA İSTEMEDİ, ERBAKAN ZORLADI

Erbakan, Yunanlarla anlaşma yapmak isteyen Ecevit'e yazılı bir muhtıra verdi. Yeşil hatta kadar gidilmesi gerektiğini, aksi takdirde, birinci harekatta dökülen şehit kanlarının boşa gideceğini bildirdi. Eğer Yunanlarla bir anlaşma yapılacaksa, onların yeşil hattın gerisine çekilmeyi kabul etmeleriyle mümkün olacağını beyan etti. Aksi takdirde ikinci harekata başlanması için gerekli hazırlıkların başlatılması gerektiğini vurguladı.

Ecevit bu şartlara razı olmadı, konu Milli Güvenlik Kurulu'na getirildı. Bazı bilgilere göre toplantıda Erbakan ve Ecevit arasında yedi saat süren bir tartışma yaşandı. Ecevit, Erbakan'ı ikna edemeyeceğini anladı ve son olarak şunları söyledi:

"Sizinle bu konularda anlaşmamız kolay değil. Çünkü biz CHP'liler, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, Cihanda sulh' ilkesine bağlıyız. Sizler ise Fatih'in fetih ilkesine göre hareket ediyorsunuz."

Ama yedi saat süreyle Ecevit'in her mazeretinin, batının ve ABD'nin baskıları etkisinde olduğundan tutarsız olduğunu söyleyen Erbakan, bu sözün de tutarsız olduğunu şöyle izah etmiştir:

"Bu konuda da görüşünüz isabetli değildir. Eğer Atatürk bu toplantıda olsaydı sizin değil, bizim teklifimizi desteklerdi. Çünkü zamanında Hatay ilini Fransızlardan kopardığı gibi bu gün de Kıbrıs'ın tamamını alalım derdi."

RUM ZULMÜ SON BULDU

Harekât sonucunda Türkiye'nin soydaşlarını unutmadığı dünya kamuoyuna duyuruldu. Merhum Erbakan'ın dirayetiyle, Kıbrıs Türkleri Rum zulmünden kurtulurken, bölgede ezanlar sesleri kısılmadı.

Erbakan’ın dirayeti ile ezanlar susmadı