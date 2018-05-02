İşte kepek sorununa doğal çözümler

Saçlarda oluşan kepek sorununa, evde kolaylıkla uygulanabilecek doğal yöntemlerde vardır. Aşağıdaki kepeğe karşı doğal çözümler ile, sizde kepek sorunundan kurtulabilirsiniz;

ASPİRİN

Bir miktar aspirin, birçok ilaç veya kepek şampuanı ile aynıetkin maddeler (salisilik asit) içerir. Saçınızı yıkarken, her zamanki miktarda elinize şampuan alın ve içerisine, ince, toz haline getirdiğiniz iki aspirini ilave edin ve normal bir şekilde saçlarınızı yıkayın. Her banyoda, kontrollü bir şekilde ve normal miktarda kullanmaya devam edin. Karışımı 1-2 dakika boyunca saçınızda bırakın, daha sonra iyice durulayın ve normal şampuan ile saçlarınızı tekrar yıkayın.

KARBONAT

Mutfakta adeta bir şifa duruyor ve siz bunun farkında bile karbonatdeğilsiniz! Saçınızı ıslatın ve kafa derinizi, 1 avuç karbonat ile iyice ovun. Şampuan ile yıkamadan doğruca durulayın. Karbonat, kepeğe sebep olan mantar ve bakterileri azaltır. Karbonat kullanırken saç derinizde ilk sıralar kuruluk yaşayabilirsiniz, ancak birkaç hafta sonra saç deriniz doğal yağlar üretmeye başlayacak, eski sağlığını koruyacaktır.

ELMA SİRKESİ

Mehmet Öz tarafından da tavsiye edilen bu yöntem ile kafa derisinde meydana gelen pH değişiklikleri sonucu oluşan kepek problemlerini tedavi etmede kullanılmaktadır. 2 tatlı kaşığı temiz su ile 2 tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırın. Bir sprey şişesine doldurun. Bu karışımı tüm saç derinize sıkın ve yedirin. Başınıza bir havlu sarın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra her zamanki gibi saçınızı yıkayın. Bu yöntemi haftada iki kez yapın.

LİMON

İşte mutfağınızda hemen her zaman olan mucizevi bir şifa deposu daha; limon! 2 yemek kaşığı limon suyu ile saç diplerinize masaj yapın ve sonrasında 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı limon suyu karıştırın (suyu aynı oranda arttırabilirsiniz) ve saçlarınızı bu karışım ile durulayın. Kepek probleminiz çözülene kadar bu yöntemi tekrarlayın. Limonun içeriğindeki asit, kafa derisinin pH’ının dengelenmesine yardımcı olur ve kepeğe neden olan etkenleri uzaklaştırır.

SARIMSAK

Sarımsağın anti-mantar özellikleri ile kepeğe neden olan bakterileri ortadan kaldırmak için idealdir. Sarımsağı ezerek, kafa derinize sürebilir ya da sarımsak yağı ile saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Bilindiği üzere sarımsak güçlü bir kokuya sahip. bu yoğun kokuyu önlemek için, ezilmiş sarımsağı bal ile karıştırabilir ve her zamanki gibi saçlarınızı yıkamadan önce kafa derinize masaj yaparak, saç diplerinize yedirebilirsiniz.