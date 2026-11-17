BURAK AKBAY HAKKINDAKİ SORUŞTURMA NE ZAMAN BAŞLADI? Başsavcılık açıklamasında Burak Akbay hakkında 2016 yılında terör örgütü kurmak veya yönetmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Soruşturma kapsamında 27 Eylül 2017 tarihinde iddianame hazırlandığı, Akbay'ın yakalanamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. İddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgisi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ile Sözcü gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildiği aktarıldı. Akbay'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılaması sırasında mahkemenin mali inceleme yapılması için başsavcılığa bildirimde bulunduğu, yeni soruşturmanın da bu gelişmenin ardından başlatıldığı ifade edildi.