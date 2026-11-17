Sözcü TV'de neler oluyor, kayyım neden atandı? Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye atanan kayyım kararının gerekçesi açıklandı
Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'nin bulunduğu adreslere sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Burak Akbay hakkında yürütülen soruşturmada MASAK raporları, yurt dışındaki banka hesapları ve şirketlerin mali hareketleri dikkat çekti. Operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken TMSF'nin de devreye girmesi gündem oldu. Peki, Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye neden kayyım atandı, soruşturmanın arkasında hangi iddialar bulunuyor?