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Aktüel İşte kadının gücü! Kadın gazeteci, bebeğiyle haberden habere koşuyor
Aktüel

İşte kadının gücü! Kadın gazeteci, bebeğiyle haberden habere koşuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:52:00 -

Adana’da görev yapan kadın gazeteci, bütün haberlere 7 aylık bebeğiyle gidiyor.

Adana’da görev yapan kadın gazeteci, bütün haberlere 7 aylık bebeğiyle gidiyor. Kadının gücünü gösteren gazeteci, “Zorlu bir süreç ancak annelik çok keyifli. Onunla birlikte habere gitmek, röportaj yapmak ve gelişmeleri ekrana yansıtmak gerçekten gurur verici” dedi.

İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü’nde muhabir olarak çalışan 4 çocuk annesi Beril Solmuşgül, Kozan ilçesinde gittiği tüm haberlere 8 ay önce dünyaya gelen Yakup Kaan ile birlikte gidiyor. Kadın gazeteci, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmak için görevini sürdürüyor.

“Annelik çok keyifli”

Yaptığı işin zorluğuna rağmen anneliğin çok keyifli olduğunu anlatan Beril Solmuşgül, “Adana’da görev yapıyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, biz sadece kadın muhabirler değil aynı zamanda anneyiz. 4 evladım var ve en küçük oğlumla bugün sahada çalışıyoruz. Zorlu bir süreç ancak annelik çok keyifli. Onunla birlikte habere gitmek, röportaj yapmak ve gelişmeleri ekrana yansıtmak gerçekten gurur verici” dedi.

“Dünyanın en güzel görevini yapıyoruz”
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Oğlunu kucağına alıp kamera çantasını da boynuna asarak habere gittiğinden bahseden Solmuşgül, “Kamera çantası ve pusetle çok yorucu oluyor ama dünyanın en güzel görevini yaptığımızı düşünüyorum. Benim gibi sahada çalışan hem anneler hem de kadın muhabirler sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü değil, sırtımıza dünyayı yükler yeni nesillere ışık olmak ve mücadeleyi anlatmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Murat

Anne için tamam gurur verici olabilir ama bir bebeğin haberden habere koşması ne kadar doğru? Onun oyun oynaması ve gelişmesi gerek miyor muydu? :\
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