İşte kadına verdikleri değer! 'Gelecek Partili başkan Murat Dalkılıç'ın annesini tehdit etti' iddiası!

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Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın annesi Hanife Kural Yıldırım, İzmir Menderes Polis Merkezi Amirliği'nde, Gelecek Partisi Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş tarafından tehdit edildiğini iddia ederek şikayette bulundu.

'Sağlık sorunlarımdan dolayı görevi bıraktım'

İfadesinde sağlık sorunları gerekçesi ile kurucusu olduğu Gelecek Partisi Menderes İlçe Teşkilatı'nın başkanlık görevinden ayrıldığını belirten Yıldırım, "Yaklaşık 18 ay Menderes Gelecek Partisi kurucu ilçe başkanliği yaptim. Sağlik sebeplerinden dolayı istifa ettim. Hala ilçe seçim kurulunda, Gelecek Partisi'nin ilçe başkanı olarak ben görülmekteyim. Bu partinin çok büyük ayıbıdır." dedi.

'Seni burada yaşatmam' tehdidi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Cumartesi günü gerçekleştireceği ilçe ziyaretinde, Davutoğlu ile görüşmemesi için tehdit edildiğini iddia eden Hanife Kural Yıldırım, mevcut ilçe başkanı Eyüp Akbaş'tan şikayetçi olduğunu söylediği ifadesine şöyle devam etti:

Şu anki mevcut İlçe Başkanı Eyüp Akbaş, benim Davutoğlu ile görüşmemi yasaklayıp, kullanmakta olduğum telefonumu, 05.03.2022 günü saat 15:46'da arayarak bana hitaben, "Ben Kürdüm, aşiretim. Benim ilçemde hiçbir taşkınlık istemiyorum. Bütün Kürtleri buraya yığarım. Seni yok ederim, burada da yaşatmam. Kendim de ilçe başkanlığından ayrılır, çeker giderim." dedi.

Ben de kendisine, "Hodri meydan. Ben 61 yıldır Menderesleyim. Sen dört günlük Urfalı geldin buraya, el mi yaman bey mi yaman." dedim, telefonu kapattım. "Senin arkanda Urfalılar varsa benim arkamda da Menderesliler var." diye devam ettim. Kullanmakta olduğum telefonumun iletişimin tespitine rızam vardır. Beni tehdit eden Eyüp Akbaş'tan davacı ve şikayetçiyim.

Hanife Yıldırım, oğlu Murat Dalkılıç ve ailesi