  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İşte Kadın Kooperatifinden 3 boyutlu inek heykeli

.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:04:34 -
İşte Kadın Kooperatifinden 3 boyutlu inek heykeli

Isparta’da Kadın Girişimciler Kurulu’nun kurduğu İşte Kadın Kooperatifi, süt ve süt ürünleri farkındalığına dikkat çekmek için 3 boyutlu inek heykeli içine sütmatik yerleştirildi


Isparta’da Kadın Girişimciler Kurulu’nun kurduğu İşte Kadın Kooperatifi, süt ve süt ürünleri farkındalığına dikkat çekmek için ilginç bir yöntem buldu. Polyester malzeme kullanılarak yapılan 3 boyutlu inek heykeli içine sütmatik yerleştirildi. Soğutmalı, karıştırmalı inek maketi içerisindeki süt matikte soğutmalı ve karıştırmalı çiğ süt olacak ve satışa sunulacak. İşte Kadın Kooperatifi Başkanı Zuhal Büyükçulcu, “Polyester malzemeden yapılmış 3 boyutlu ineğimiz kooperatif mağazamız önünde sergilenmektedir. Her inek bir fabrikadır. Süt ve süt ürünleri değerlidir, sağlıktır. Soğutmalı, karıştırmalı çiğ süt satışları yakında başlayacaktır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı