İşte İstanbul için son anket! Sonuçlar tam bomba

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 yazarı Mehmet Acet’in moderatörlüğünde ekrana gelen Başkent Kulisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Tevfik Göksu, "Anketlere baktığımda Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı eğer var olacak ve devam edecekse 2 puan önde İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanın oyu da kendi ittifakından 6 puan geride." açıklamasında bulundu.

Tevfik Göksu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İBB İFLAS ETMİŞTİR"

11 Büyükşehir belediye başkan vekilleri olarak her ay bir şehirde bir araya geliyoruz. Bu altıncısıydı. Seçim geçtikten sonra tekrar başladık. Biz o kentlere gidiyorduk, o kentlerdeki çalışmaları takip ediyoruz. 2019 seçimlerinden sonra aziz milletimiz Ankara ve İstanbul'da CHP'nin fragmanını gördü. Seçimden önce o kadar büyük vaatler var ve seçim beş yıl geride kaldı. Mazeret geride kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler bunu fark etti. Şöyle zannettiler sanırım: Biz bu seçimde sözü verelim. Nasıl olsa günler bitmez mi zannettiler ama günler bitti. Ve baktılar ki ortaya somut, verdikleri sözlere ilişkin, halkın karşısına çıkıp anlatacakları bir şey olmadığı için onlar 11 büyükşehirde her ay kendi aralarında toplantı yapmaya başladılar. Her ay toplantı yapıp bütün toplantılarda tek bir cümle kullandılar: Engelleniyoruz!

Böyle bir algı manipulasyon yapmaya başladılar. Bu algı ve manipulasyon aslında biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama engelleniyoruz yalanını iftirasını atmaya çok özen gösterdiler.

Belediyeleri değerlendirmek için finansal tablolarına bakmak gerekiyor. Birincisi finansal tabloyla değerlendirilir, ikincisi mekânsal tablo ve üçüncü olarak da değerle tablosuyla. Ancak belediyecilikte ana tablo mali tablodur.

Biz 'borçlanmak ihanettir' dedik, daha ilk mecliste bize borçlanma getirdiler. Hatta hani derler ya her insanı iddiasıyla Cenab-ı Hak imtihan edermiş. 580 milyon dolarlık tahvil ihracı diye borçlanma töreni yaptılar, İBB. İstanbul'da 103 milyar, ben bunu 2021-2022 bütçesinde konuşurken ben bunu 103 milyar olacak dedim. Ben öngörüyle bunu anlattım. Bunu anlattıktan sonra mümkün değil dediler, savunma yaptılar. 103 milyar çıktı.

Şimdi de söylüyorum 2024 yılı bittiğinde İBB Başkanı yaklaşık olarak 165 milyar İstanbullulara borç bırakacak.

Siz bir şehri yönetirken siz o şehre gönlünüzü vermezseniz, o şehir sizinle gönül bağı kurmaz.

İSTANBUL'UN ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Her gün bin 500 araç İstanbul trafiğine katılıyor.

İstanbul'un üç stres alanı var. Deprem, su ve ulaşım. Ulaşımdaki tüm parametreleri çıkardık. Ulaşımda İstanbul İmamoğlu döneminde yüzde 33 düşmüş.

Metro meselesinde çok ilginç bir algı yapmaya çalışıyorlar. 233 km raylı sistem teslim ettik. 134.6 km bitmiş ve inşaatı devam eden raylı sistem devretmişiz. 134 km metronun 29 km'si ise bitmiş ama açılışı yapılmamış. 105 km inşaatı teslim edildi. Yapımı devam eden 82.9'a düşürüldü.

Yeni bir km değil, 1 metre dahi metro projesi yapılmadı. Bu metroların hepsinin başlangıç tarihi burada. 5 yılda İBB ne metro ihalesi yapmıştır ne de metro çalışması yapmıştır.

2023 yılı bittiğinde İBB'nin kullandığı bütçe 649 milyar TL olacak.

İSTANBUL'DA SU KRİZİ

İstanbul şu anda baraj hacmi yaklaşık 9 milyon metreküp. Verimlilik kapasitesi ise 1 milyar 600 metreküp. İstanbul ortalama yıllık 1 milyar metreküp su kullanıyor. Bizim dönemde bir perspektif ortaya koyuldu. Melen projesi... Geçen yıl ciddi bir kış yaşandı, barajlar doldu. Elektrik maliyeti olmasın diye suyu Melen'den basmadılar. Eğer bassalardı bu stresi yaşamazlardı.

Melen Barajı bittiği zaman İstanbul su stresinden kurtulacak. Siz 5 yıldır bu İstanbul'u yönetiyorsunuz. Sizin 5 yılda 1 metreküp temiz su kaynağınız oldu mu?

İstanbul'da su ciddi anlamda stresli hale getirildi.

İBB'nin bu şehre en büyük ihaneti Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi oldu. Silahtarağa şu anda bitmiş olacaktı.

İBB'yi başarılı buluyor musunuz sorusuna halkımızın yüzde 30'u başarısız buluyor. Yüzde 10 başarısız bulunan CHP'li ilçe belediyeleri var. Bir şeyin hesabını yapamadılar. Büyükşehir vizyon, gayret ortaya koyamadı.

Sadece Esenlerde 99 proje durduruldu. AK Parti ilçe belediyelerinde 114 projeyi durdular.

Anketlere baktığımda Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı eğer var olacak ve devam edecekse 2 puan önde İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanın oyu da kendi ittifakından 6 puan geride.

İstanbul her boyutuyla farklı bir kenttir. Yaşayan, dinamik bir kenttir. Siz bu şehirde çocuğunu okula gönderirken zaman hesaplarsınız, kendinizi, eşinizi işe gönderirken zaman hesaplarsınız. Artık zaman hesaplayamıyorsunuz. İstanbul'da akıllı duraklar vardı, ne oldu? Hepsi gitti. Siz durağa bakıyordunuz otobüsün geliş saatini görüyordunuz. Hepsi gitti. İstanbul'da sistem çöktü.