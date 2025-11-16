  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Polisten kaçtı ama cezadan kurtulamadı: Ehliyetsiz firariye rekor fatura

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Polisten kaçtı ama cezadan kurtulamadı: Ehliyetsiz firariye rekor fatura

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Babasının aracını habersiz alan 16 yaşındaki Arda Y.'ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama ve tehlikeli şerit değiştirmekten toplamda 27 bin 945 TL ceza kesilirken, araç sahibine de ehliyetsiz sürücüye izin vermekten kesilen cezayla birlikte toplamda 46 bin 623 TL'yi aşan rekor bir fatura çıktı.

#1
Foto - Polisten kaçtı ama cezadan kurtulamadı: Ehliyetsiz firariye rekor fatura

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekiplerinin şüphelendiği 16 R 6190 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. İnegöl'den Bursa istikametine doğru yüksek hızla devam eden kovalamaca, ehliyetsiz sürücünün yaptığı manevra hatasıyla son buldu.

#2
Foto - Polisten kaçtı ama cezadan kurtulamadı: Ehliyetsiz firariye rekor fatura

Olay dün akşam Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Dur ihtarına uymayan sürücüye ekipler peşine düştü. Sürücü İnegöl'den Bursa istikametine hızla kaçmaya devam etti.

#3
Foto - Polisten kaçtı ama cezadan kurtulamadı: Ehliyetsiz firariye rekor fatura

Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, manevra yapınca kontrolden çıkan araç refüje çarpıp durdu. Ekipler sürücüyü araçtan inip kaçarken yakaladı.

#4
Foto - Polisten kaçtı ama cezadan kurtulamadı: Ehliyetsiz firariye rekor fatura

Babasının aracını habersiz alan sürücü Arda Y.(16)'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, dur ihtarına uyumamaktan, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeden 9 bin 267 TL, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza
Gündem

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Manisa'da polis aracı tıra çarptı. Feci kazada 1 polisimiz şehit düştü. 1 polis ise ağır yaralandı.
Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! "Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?"
Gündem

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23