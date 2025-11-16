Haber Merkezi Giriş Tarihi: Polisten kaçtı ama cezadan kurtulamadı: Ehliyetsiz firariye rekor fatura
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Babasının aracını habersiz alan 16 yaşındaki Arda Y.'ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama ve tehlikeli şerit değiştirmekten toplamda 27 bin 945 TL ceza kesilirken, araç sahibine de ehliyetsiz sürücüye izin vermekten kesilen cezayla birlikte toplamda 46 bin 623 TL'yi aşan rekor bir fatura çıktı.