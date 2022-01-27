İşte İsrail zulmünün fotoğrafları! Önce Mescidi Aksa’ya Filistinliler alınmadı sonra Yahudi yerleşimciler baskın düzenledi

Yeni Akit Ankara

Son aylarda artan Yahudi fanatiklerin Mescidi Aksa’ya baskınını himaye eden İsrail işgal güçleri, Filistinlileri de kutsal mabede almamaya başladı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İşgalci İşgal polisi, Babu'l Hıtta kapısında Filistinlilerin Mescidi Aksa'ya girişine engel olmaya başladı. İbadet için kutsal mabede girmek isteyen Filistinliler işgal polisi tarafından engellendi.

Amaç Yahudi fanatiklerin Mescidi Aksa’ya rahatça girmesini sağlamak!

Ardından yaşananlar ise Siyonist işgalcilerin niyetini ortaya koydu. Filistinlilerin alınmadığı Mescidi Aksa’ya gelen fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında ellerini kollarını sallaya sallaya İslam’ın ilk kıblesinin zeminini çiğnemeye başladı. İşgalci Yahudi yerleşimciler, soğuk havaya rağmen işgalci İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah hareketlerle kutsal mekanları çiğneyen fanatik Yahudiler daha sonra geldikleri gibi koruma önlemleri içinde Mescidi Aksa’dan ayrıldı.