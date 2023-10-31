İşte İsrail pisliği! Ölen kadın ve çocuklara rezil niteleme
İsrail televizyonunda, işgalcilerin katlettiği kadın ve çocuklar terörist olarak adlandırıldı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 24. gününde de şiddetini bir an olsun azalmadan sürüyor. Sivilleri katleden İsrail'in skandallarına bir yenisi daha eklendi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sayfasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren infografik yayınlandı.
İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, “ortadan kaldırılan terörist” ibaresine yer veriliyor.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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