  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak
Gündem İşte İsrail pisliği! Ölen kadın ve çocuklara rezil niteleme
Gündem

İşte İsrail pisliği! Ölen kadın ve çocuklara rezil niteleme

Yeniakit Publisher
2023-10-31 13:59:00 -
İşte İsrail pisliği! Ölen kadın ve çocuklara rezil niteleme

İsrail televizyonunda, işgalcilerin katlettiği kadın ve çocuklar terörist olarak adlandırıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 24. gününde de şiddetini bir an olsun azalmadan sürüyor. Sivilleri katleden İsrail'in skandallarına bir yenisi daha eklendi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sayfasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren infografik yayınlandı.

İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, “ortadan kaldırılan terörist” ibaresine yer veriliyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar
Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Sigara Yanıkları, Dayak, Cinsel Saldırı Girişimi: Yerleşimci hırsızlar ile İsrail Askerleri Filistinlilere işkence yapıyor
Sigara Yanıkları, Dayak, Cinsel Saldırı Girişimi: Yerleşimci hırsızlar ile İsrail Askerleri Filistinlilere işkence yapıyor

Gündem

Sigara Yanıkları, Dayak, Cinsel Saldırı Girişimi: Yerleşimci hırsızlar ile İsrail Askerleri Filistinlilere işkence yapıyor

Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!
Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!

Sosyal Medya

Siyonistlerin gizlediği video! Savaşa giden İsrailliler birden yere yığıldı!

Çin'den dünya gündemini altüst eden hamle! İsrail'i haritadan sildiler
Çin'den dünya gündemini altüst eden hamle! İsrail'i haritadan sildiler

Gündem

Çin'den dünya gündemini altüst eden hamle! İsrail'i haritadan sildiler

İsrail için savaşanlar Türk vatandaşlığından çıkarılacak mı?
İsrail için savaşanlar Türk vatandaşlığından çıkarılacak mı?

Gündem

İsrail için savaşanlar Türk vatandaşlığından çıkarılacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23