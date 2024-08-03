İşte İran'ın karanlık oyunları! "Türkiye de bu konuda çok sıkı tedbirler almalı" uyarısı geldi

Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan, İsrail'in Gazze'den Tahran'a kadar uzanan katliamlarını ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi. Sinan, Filistin halkının yaşam hakkının elinden alındığını ve liderlerinin suikastlarla şehit edildiğini belirtti. Batı dünyasının İsrail'in vahşetini görmezden geldiğini ve sessiz kaldığını ifade eden Sinan, İran'ın ise bu suikasta nasıl tepki vereceğinin merak konusu olduğunu söyledi. Sinan, İran'ın bölgedeki karanlık oyunlarını ve Batı'nın ikiyüzlülüğünü vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Dünya seyrediyor, İsrail katlediyor…

Mazlum Filistin halkının hayat hakkı ellerinden alındığı gibi, on binlercesi katledildi ve en son Hamas lideri de İran’ın başkenti Tahran’da bir suikastla öldürüldü.

İsrail kana doymuyor! Tahran’a kadar gidip Hamas liderinin yaşadığı evi buluyor ve benzeri görülmemiş şekilde vahşice katlediyor! İsrail tam olarak budur! Batı’nın arkasında ellerini ovuşturduğu İsrail vahşilikte sınır tanımıyor!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batı dünyasında ses yok!

Çünkü Batı da gerçekte budur! Batı Vandal'dır, saldırgandır, iyilik karşıtıdır. Bir seneye yakındır Gazze’de bir insanlık suçu işleniyor, milyonlarca insanın açık hava mahpushanesinde kafasına bombalar yağıyor ve fakruzaruret içinde imdat diyor. Batı duymuyor, ABD duymuyor, büyük devletler duymuyor, Arap ülkeleri de duymuyor Türkiye istisna…

Şimdi bu acıların üzerine liderleri de şehit edildi. Onlar öldüredursun, oysa ölenler, din için, vatan için mücadele ettikleri için, bu uğurda hayatlarını feda ettikleri için şehit oldular.

Merhum İsmail Heniyye’nin İran gibi şeytani planları olan bir ülkede bu cinayete kurban gitmesi de apayrı bir vaka! Tarih boyunca İran hiç dürüst davranmadı, her zaman karanlıkta oyunlar oynadı, kurgular yaptı. Gündüz başka gece başkadır İran!

Topraklarında işlenen bu cinayete nasıl bir tepki vereceğini açıkçası merak ediyorum. Ya da vermeyeceğini! Çok konuşup az eylem yapan bu ülkenin icraatları Orta Doğu’da sadece huzursuzluğa neden oldu, ayrılığa neden oldu.

Önemli bir siyasi lideri İsrail’e karşı koruyamayan İran aslında kendi cumhurbaşkanını da koruyamamış, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi aylar önce bir helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Tahran hiç şaşırmıyor!

İran korunaklı bir ülke değildir. Mollaların kendinden bile haberi yoktur. Yaklaşık bir yıl önce Rus basınında görmüştüm. İki İsrail pilotu F-35 ile İran hava sahasına sızıp Tahran’da stratejik hedeflerin resimlerini çekiyorlar ve sonra da bu resimleri İran yetkililerine gönderiyor ve “tepenizdeyiz” mesajını veriyorlar! Bu olay Türkiye’de pek konuşulamadı lakin aslında bu olay oldukça vahim bir hadisedir!

Bu hadise bizi de düşündürmeli. Herkes bilmelidir ki istiklal de istikbal de göklerdedir… F-35 uçaklarından alamıyorsak Rus Su-57 hayalet uçaklardan almalıyız. Veya ne yapıp edip kendi avcı uçağımızı da üretmeliyiz zira dünya çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor.

ABD ve Batı bir Hristiyan kulübü olarak bütün dünyaya nizam vermeye çalışıyor. Kendilerini her türlü eleştiriden muaf tutup, dünya ülkeleri ve liderlerine de her türlü yaptırım, suçlama ve eleştirme hakkını kendilerinde bulma cüretini gösteriyorlar.

İsmail Heniyye katliamındaki tepkilerine bakınız. Tepkisizler, etkisizler, duygusuzlar! Batılı bir lider bir doğu ülkesi tarafından katledilseydi bir anda tümü bir araya gelir o ülkeye karşı her türlü yaptırım kararını alır, o ülkeyi dünyada yalnızlaştırırlardı.

İşte bu yüzden diyoruz ki ABD ve Batı ikiyüzlüdür. İsrail onların kucağında büyüyen bir haylaz oğlan çocuğudur. Bu nedenle o haylaz çocuğun her türlü deliliği, psikopatlığı ve şımarıklığı hoş karşılanıyor, görmezden geliniyor.

İsrail ve MOSSAD’a çok dikkat etmekte fayda var. Dünyaca tanınan birçok ünlü stratejist İsrail’in bu kabilden cinayetlerini ve suikastlarını genişletip başka ülkelere de yayacağını söylüyorlar.

Hasılı Türkiye’nin de bu anlam da çok sıkı tedbirler almasında fayda var. Özellikle ülkemize sığınan Filistinli ve yönetim kadrolarına dikkat etmek gerek.

Çünkü bu katiller tek değiller! Bütün gizli servisler bu İsrail’in çıkarına hizmet ediyor! Ne yazık ki!"