İşte İP'li Akın Uyar'ın dava açılmamış paylaşımları! Ankara'da bir savcı yok mu?

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi ve sonrasında meydana gelen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımları ele aldı. Savcıların, hakimlerin uzun zamandır bu olayların çözümüyle ilgilendiği için yoğun olduğunu belirten Karahasanoğlu, artık zor günlerin geçtiğini ve hakim-savcıların bu paylaşımlarla ilgili tarama yapması gerektiğini söyledi. Bu tezine somut bir örnek veren Karahasanoğlu, İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi Akın Uyar'ın geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımlarını yayınlayarak savcıları göreve çağırdı.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;



17-25 Aralık emniyet-yargı darbesinden hemen sonra, zaten FETÖ’cüler köşe başlarını tuttuğu için, hangi hakim-hangi savcı suç niteliğindeki paylaşımlara dava açacaktı ki?

15 temmuz hain darbe girişiminden sonra, hakimler savcılar, sokağa tank süren, özel harekat polislerini uçakla bombalayan teröristlerle mi uğraşsın, sosyal medyadaki paylaşımlarla mı?

Ama o günler geride kaldı..

Şimdi savcılarımız da, hakimlerimiz de daha rahat..

Kendileri, tarama yaptırmaları lazım ama..

Furkan Kamalak gibi avukatlar, şu ünlünün bu siyasetçinin vekaletini alıp, sosyal medya hesaplarında o kişilere yönelik hakaret sayılacak tüm geçmişe dönük paylaşımları bulup, dava açma uyarısı ile uzlaşmaya gidip, vekalet ücretlerini tahsil ederken..

Savcılarımız da, sosyal medyada, devlet yetkililerine hakaret içerikli paylaşımları geriye dönük olarak tarayıp, ilgiler hakkında davaları açmaları gerekmez mi?

Gerekir..

Bu gereklilik bir yana..

Basında bunlar dile getirildiğinde, bir savcı olaya el koyup, “Burdaki hakaretleri inceliyorum” demesi gerekmez mi?

Gerekir..

Somut örneği vereyim..

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