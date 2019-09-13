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İşte İnsan Hakları Derneği'nin PKK ile bağının belgesi

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önündeki eylemleri devam ederken aynı ailelerin daha önce İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan ile defalarca görüştüğü ve her seferinde şu cevabı aldıkları öğrenildi: "Gereken yapılacak, sabredin."

13 Eylül 2019 Cuma 20:55
İşte İnsan Hakları Derneği'nin PKK ile bağının belgesi

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Hükümet karşıtı hemen her eylemde ön saflarda yer alan İnsan Hakları Derneği'nin, evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerle geçmişte defalarca görüştü öğrenildi.

"Örgütten rehine alarak ailelerine teslim ettiği için ona güveniyorduk"

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tarafından birçok kez Ankara'ya çağrıldığını belirten Şevket Altıntaş, her görüşmede kendilerine, 'Gereken yapılacak, sabredin.' cevabının verildiğini söyledi. Altıntaş'a, 'Onlarla neden görüştünüz?' diye sorduğumuzda ise 'Daha önce de terör örgütü tarafından kaçırılan kişileri bularak ailelerine teslim etmişlerdi.' şeklinde cevap verdi. İsteklerinin İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan tarafından örgüte iletildiğini belirten baba Altıntaş, 'Onlara güveniyorduk.' dedi.

Türkdoğan'ın kendilerine bir süre sonra, 'Devlet yanaşmayınca elimizden bir şey gelmiyor.' dediğini de belirten baba Altıntaş, 'Bize devleti kötülüyorlardı.' ifadelerini kullandı.

Hükümet karşıtı her eylemde ön saflarda!

PKK terör örgütü ile irtibat kurarak rehine kurtaracak kadar ilişkileri olduğu ortaya çıkan Öztürk Türkdoğan, son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandıktan sonra kente giderek Türkiye İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Tabip Odası ve 78'liler Derneği ile birlikte hükümeti eleştirerek, 'İrademe dokunma!' pankartlarının açıldığı eylemde sahne almıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:55
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. PKK
  4. İnsan Hakları Derneği

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