İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular! Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, cevaplaması gereken 5 soru yöneltti.

yeniakit.com.tr Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla Akit TV’de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, cevaplaması gereken 5 soru yöneltti. Önceki açıklamaları ve yaşam tarzıyla mütedeyyinleri ikna edemeyen İmamoğlu’na yönelik Karahasanoğlu’nun soruları şu şekilde: FETÖ’ye bakış açısı nedir? PKK’ya bakış açısı nedir? PKK’lıları bir gerilla olarak mı görüyor, terörist olarak mı görüyor? Polislerimizin, askerlerimizin katillerine hangi bakış açısıyla yaklaşıyor?

Geyler ve lezbiyenlere büyükşehirde ne imkanlar tanıyacak? Onu şimdiden söylesin. Kapalı kapılar ardında yapacağı her şeyin takipçisi olacağız. Onu da hatırlatayım.

Kolundaki 250 bin TL’lik saati nasıl açıklıyor? Onu bir söylesin.

Bindiği lüks aracı bisikletle bir karşılaştırsın. Seçim öncesindeki söylemleriyle nasıl kıyaslayabiliyor, nasıl izah edebiliyor, onu söylesin. (CHP’lilerin sürekli, ‘makam aracı yerine bisiklet kullanacak’ söylemlerine ithafen...)

Ve bunların karşısında da, İmam Hatip liselerine nasıl bakıyor, Kur’an kursu öğrencilerine nasıl bakıyor? Çıksın bir anlatsın. Onu bir manifesto olarak ilan etsin. Biz de onu takip edelim. İşte Manşetlerin Dili'nde, Karahasanoğlu'nun sorularını yönelttiği bölüm:

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