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Medya İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin
Medya

İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin

İzleyici ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir proje daha geliyor. Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “Bozkır Arslanı Celaleddin” yakında ekranlarda olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:44:00 - 2021-05-03 00:41:19

İzleyici ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.

Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “Bozkır Arslanı Celaleddin” yakında ekranlara geliyor.

Dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Oyuncu kadrosu

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi.

Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

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Yorumlar

dede

bıktık usandık dizi dizi salkları yemleme işi...yazık milletin paralarına..birileri cebini dolduruyor..
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