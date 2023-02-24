İşte il il rakamlar! Bakanlığın tablosu maskeleri indirdi

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında, muhalefetin deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm yalanlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belge ile çürütmesi ele alındı.

Ali İhsan Karahasanoğlu konu ile ilgili şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik bakanlığı diyor ki, eğer kentsel dönüşümleri çok net olarak biz yapmış olsaydık şuan itibari ile Adana'da 1 yada 2 bina yıkılmış olurdu ama eski binalardan kaç tane yıkılmış 17 tane birden yıkılmış hadi. Adana'da çok fazla zarar yoktu diyelim fay hattı direk geçmiyor. En büyük zararı olan illerimizden biri olan Adıyaman için diyor ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eğer 1999 öncesi binaların hepsini elden geçirmiş olsaydık biz, 2610 tane binamız yıkıldı, bunların olsun olsun 130 binamız yıkılırdı."