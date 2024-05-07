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Gündem İşte iki zihniyet arasındaki fark! CHP resmi kurumda dua olmaz derken AK Partili belediye dualarla aile cüzdanı verdi
Gündem

İşte iki zihniyet arasındaki fark! CHP resmi kurumda dua olmaz derken AK Partili belediye dualarla aile cüzdanı verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-07 13:14:00 -

İzmir'de bir nikah töreninde nikah memurunun masada ailenin bir imama dua okutmasına müdahalesi büyük tepki çekerken AK Partili Pursaklar Belediyesi'nden ders nitelinde bir görüntü geldi.

 MUHAMMET KUTLU 

Geçtiğimiz Pazar günü CHP yönetimindeki İzmir Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda kıyılan bir nikahta dua edildiğini görünce hışımla içeri girip engel olmaya çalışan, duaya engel olamayınca yüksek sesle müzik açtırıp çirkinliğe imza atan nikah memuru tüm Türkiye’de infiale neden olmuştu.

Yine hafta sonu AK Parti yönetimindeki Pursaklar Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen nikah töreninde, nikah memuru Mücahit Alkan’ın İzmir’de yaşanan görüntülerin tam aksine, nikahı kıyarken Peygamber Efendimiz’in Hadis’i Şeriflerinden örnekler vererek gençlere nasihatte bulunması, davetlilere genç çift için dua ettirmesi, yürekleri ısıttı.

Ankara’da kıyılan nikahtaki sıcak görüntüler, “Nikah öyle değil, böyle kıyılır” dedirtirken, kamu hizmetinde bulunanların halkın inançlarıyla kavgalı olmak yerine onların inancına saygılı olarak hareket etmesinin önemini herkese gösterdi.

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