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Gündem İşte ihanetin resmi! ABD bile incelerken solak medya saldırıyor
Gündem

İşte ihanetin resmi! ABD bile incelerken solak medya saldırıyor

Türkiye’de Cumhuriyet ve Sözcü’nün başını çektiği solak medya hiç bir kanıt ve belgeye dayanmaksızın sırf hükümeti karalamak amacıyla argüman olarak kullandığı Halkbank ile ilgili ABD’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York'taki Temyiz Mahkemesi'nde görüşüldü. Mahkeme kararını sonra verecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 11:10:00 -
İşte ihanetin resmi! ABD bile incelerken solak medya saldırıyor

Türkiye’de meşru hükümeti yalan ve iftiralarla devirmek için ellerinden geleni yapan solak medya, yurtdışından karanlık odaklardan yapılan saldırılardan daha çok Türkiye’ye zarar vermek için adeta yarışıyor.

Solak medya istismar ederken ABD’de dikkat çeken karar

Köhneleşmiş zihniyetlerini millete dikta edemedikleri için çılgına dönen Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin başını çektiği solak kemalist medya, yalan ve iftira gazeteciliğinin dozunu gün geçtikçe daha da arttırıyor.

Algılarını “Erdoğan düşmanlığında” kilitlemiş olan solak medya, Halkbank davası üzerinden hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alırken, ABD’de ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü ve Cumhuriyet gibi vesayet yanlısı medya organları hiç bir kanıt ve belge göstermeden Halkbank üzerinden yalanlar üretip meşru hükümeti devirmeye çalışırken ABD’de New York Temyiz Mahkemesi'nde Halkbank ile ilgili önemli bir görüşme gerçekletirildi. Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York'taki Temyiz Mahkemesi'nde görüşüldü. Mahkeme heyeti duruşma sonunda, Halkbank'ın avukatları ve savcılıktan yeni belge ve bilgi istemeyeceklerini kaydederek, ''Vereceğimiz nihai kararı bekleyin" dedi.

Mahkeme Halkbank'ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargı süreci duracak. Eğer karar Halkbank aleyhine çıkarsa, dava alt mahkemede görülmeye devam edecek. Mahkemenin ne zaman karar vereceği bilinmiyor. Pazartesi görülen duruşmaya New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ve Halkbank'ın avukatları katıldı.

ABD’deki mahkemeler  Halkbank ile ilgili ‘inceleme’ kararı alırken, Türkiye’de solak medyanın kendi topraklarının bankasını ve bu banka üzerinden meşry hükümeti yıkma girişiminde bulunması ‘ihanet’ olarak değerlendirildi.

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Yorumlar

erhak

Eğer ABD halkbank lehine bi karar verirse CHP hazır.ABD YARGISI ERDOĞANIN ELİNDE.Bi de kararı bozdurmak için AYM ye götürürler mi? 2x2 =4
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