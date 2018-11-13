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İşte Igor Tudor'un yeni takımı! İtalya Serie A ekiplerinden...

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor'un Serie A takımlarından Genoa'nın yeni teknik patronu olacağı kaydedildi.

13 Kasım 2018 Salı 03:16
İşte Igor Tudor'un yeni takımı! İtalya Serie A ekiplerinden...

Ülkemizde Karabükspor'u çalıştıran ve ardından da Galatasaray'ın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Serie A takımlarından Genoa'nın başına geçeceği belirtildi.

Igor Tudor'un yeni takımı Serie A ekibi Genao oluyor!

Genoa'nın başına geçecek olan Igor Tudor, geçen sezon sonu da Udinese'yi çalıştırmış ve Udine ekibinin ligde kalmasında rol oynamıştı.

Eski bir Juventus futbolcusu olan ve Serie A'yı yakından tanıyan Tudor'un bu yüzden Genoa'nın başına getirileceği konuşuluyor. 40 yaşındaki genç teknik adam Serei A'da 14. sırada bulunan Genoa'yı çalıştıracak. Genoa'da Galatasaray'dan tanıdığımız eski öğrencisi Koray Günter de bulunuyor. Ayrıca yine eski Galatasaraylı Goran Pandev de Genoa forması giyen isimlerden biri.

Takımın en önemli oyuncusu ise bu sezon 13 maçta 13 gol atan 23 yaşındaki Polonyalı golcü Krzysztof Piatek.

Oynadığı son 5 maçı kazanamayan Genoa, bu müsabakalarda 3 mağlubiyet ve iki de beraberlik almıştı.

Futbolarena

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 03:16
  1. Karabük
  2. Igor Tudor
  3. İtalya Serie A
  4. Genoa
  5. Teknik Direktör

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