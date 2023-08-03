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Gündem İşte İBB'nin 'Kaybolan Yıllar' karnesi... "İstanbul Belediye Başkan(sız)lığı"
Gündem

İşte İBB'nin 'Kaybolan Yıllar' karnesi... "İstanbul Belediye Başkan(sız)lığı"

Yeniakit Publisher
2023-08-03 10:22:00 - 2023-08-03 10:31:01
İşte İBB'nin 'Kaybolan Yıllar' karnesi... "İstanbul Belediye Başkan(sız)lığı"

AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un kaybolan 4 yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul'un Kaybolan Yılları Basın Toplantısı'nı alıntılayan AK Partili Yıldırım, "İstanbul Belediye Başkan(sız)lığı... Durum budur..." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerini yerine getirmediğini anlatan ve CHP Belediyeciliğinin İstanbul'da sınıfta kaldığını vurgulayan "İstanbul'un Kaybolan Yılları" konulu basın toplantısı düzenledi.

AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, CHP yönetimindeki İstanbul'un kayıp 4 yılının adını koydu.

Sosyal medya hesabından söz konusu basın toplantısını alıntılayarak bir paylaşımda bulunan AK Partili Yıldırım, "İstanbul Belediye Başkan(sız)lığı... Durum budur..." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hasel

İstanbula hizmet yapmayan insan,parti başkanlığı için aday yarışında.Bu ne yüzsüzlük.Ne yaptın ki uğraşıyorsun.Ülkeden olmayanların,ülkemize siyasetende bir katkı sunamaz.
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