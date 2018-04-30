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İşte Hürriyet'in başına geçen isim!

Hürriyet Gazetesi, tecrübeli ekonomi yazarı Vahap Munyar'ın genel yayın yönetmenliğinde yayınlarına devam edecek.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:21
İşte Hürriyet'in başına geçen isim!

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satılmasından sonra Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Fikret Bila istifasını verdi.

HÜRRİYET'İN 1 NUMARASI

Bila'nın istifa etmesinin ardından gazetenin genel yayın yönetmenliği görevine tecrübeli ekonomi yazarı Vahap Munyar getirildi.

Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi üzerine yazılar kaleme alan Munyar, iş dünyasında yapıcı ilişkileriyle öne çıkan bir isim.

VAHAP MUNYAR KİMDİR

1958 yılında Malatya'da doğan Vahap Munyar; ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı.

1980 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi.

MESLEĞE BAŞLANGIÇ

Öğrencilik döneminde, 1978'de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımını atan Munyar, 1979'da Anka Ajansı'nın İstanbul ofisine geçti.

1980 yazında Ulusal Basın Ajansı'na (UBA) girdi. 1981'de yolu o yılın mart ayında ekonomi gazetesine dönüşen Dünya Gazetesi ile kesişti.

Aynı yılın sonunda Tercüman Gazetesine geçti ve İstihbarat Servisi'nde 2.5 yıl muhabir olarak görev yaptı.

EKONOMİ ONDAN SORULUR

1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi.

Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti.

Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz Gazetesi’nin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. 6 ay sonra, gazetenin yayın hayatına başladığı gün ayrıldı.

Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı.

Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü.

4-5 yıl sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu göreviyle birlikte köşe yazılarına da başladı.

Hürriyet Ekonomi Müdürlüğü’nü 15 yıl aralıksız sürdürdü. 2012’de kendi isteğiyle yöneticilik görevini bırakıp, sadece köşe yazılarına odaklandı.

AİLE HAYATI

Meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı.

2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen Başkanvekili olarak görev yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya ve İletişim Meclisi’nin kurucu başkanlığını üstlendi.

Kaynak: Ensonhaber

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:21
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