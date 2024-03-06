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Gıda İşte hurma seçmenin püf noktaları
Gıda

İşte hurma seçmenin püf noktaları

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:05:00 -
İşte hurma seçmenin püf noktaları

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurmayı seçerken bu noktalara dikkat etmeniz de fayda var.

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, özellikle bu dönemde talep görüyor. Esnaf ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyor. Ancak esnaf, taze hurma konusunda vatandaşları uyarıyor. Geçen yıldan kalan hurmaların satılabilme ihtimaline dikkat çeken esnaf, taze ürünlerin daha canlı renklerde olduğunu vurguluyor. Ayrıca, farklı ülkelerde yetiştirilen hurmaların yüksek besin değerine sahip olmaları, diyabet hastaları için dikkatli tüketilmeleri gerektiği uyarısını yaptı.

“Diyabet hastalarına özel diyet hurmaları tavsiyesi”

Eskişehir’de uzun yıllardır esnaflık yapan Recai Polat, diyabet hastalarına özel bir öneride bulundu Şeker oranı daha düşük olan diyet hurmalarını tercih etmelerini öneren Polat, “Vatandaşların Ramazan alışverişi başladı. Hurmalara olan talep artıyor. Fakat hurmaların fiyatları çok değişkenlik gösteriyor. Besin değerleri birbirine yakın olsa da, şeker oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarının dikkatli olmaları gerekiyor. İran hurmaları, sarı renkte ve diğerlerine göre şeker oranı daha düşük olanlar. Biz bunlara diyet hurma diyoruz” diyor.

“Taze hurmanın önemi ve seçimi”

Recai Polat, taze ve beklemiş hurma arasındaki farkları da vurguluyor ve vatandaşları Ramazan ayından önce alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor. Taze hurmaların daha canlı renklere sahip olduğunu belirten Polat, "Geçen seneden kalan hurmaları tercih etmemeye özen gösterin. Taze ürünlerin renkleri daha canlıdır. Eski hurmaların renkleri ise daha mat olabilir. Ramazan öncesi alışveriş yapıp tadına bakmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Fiyatlar konusunda da bilgi veren Polat, İran ve Medine hurmalarının en uygun seçenek olduğunu belirtiyor ve fiyatlarının 180 lira civarında olduğunu söyledi. Medine hurmalarının ise 400 ile 500 lira arasında değiştiğini, en iri ve etli olan Kudüs hurmalarının ise 280 ila 300 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

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