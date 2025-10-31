İşte hukuk devleti (!) Almanya’nın vicdansız yalancı başbakanı Merz! “Batsın sizin hukukunuz. Batsın sizin insan haklarınız”

ALİ KARAHASANOĞLU

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu olarak Türkiye’ye geldi..

Bu vesile ile hukukun, demokrasinin, adaletin, insan haklarının, özgürlüklerin zirve yaptığı iddia edilen Avrupa’nın, özellikle de Almanya’nın bu konularda nasıl sabıkalı olduğunu görmüş olduk..

Birileri, Tayyip Erdoğan’a kara çalmaya çalışsın. Elindeki pislikleri savurmaya kalkışsın..

Bakın Tayyip Erdoğan, her fırsatta, Gazzeli mazlumların dramlarını anlatıp, dünya devletleri yöneticilerini, hukuka çağırıyor. İnsafa çağırıyor. Adalete, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya çağırıyor..

Türki cumhuriyetlere gidiyor, “Gazze” diyor..

Çin’e gidiyor, “Filistin” diyor..

İspanya’ya gidiyor, “HAMAS” diyor..

BM’ye gidiyor, “Dünya 5’ten büyüktür” diyor..

CHP’liler gibi, “HAMAS terör örgütüdür” demiyor. Diyenlere hakkettikleri cevabı veriyor..

Ve bir hususu daha aktarayım..

Adında Filistin kelimesi geçen şu derneği, bu platformu, şu insani yardım teşkilatı... Sumud filosu, özgürlük filosu adı altında, eylem yapanlar.. Gösteriler yapanlar, ambargoyu delmek için girişimlere imza atanlar..

Bunların hiçbirisini eleştirmiyorum.. “Olmaması gerekir” demiyorum..

Ama, o gösterilerde, o ambargoyu delmek için yapılan girişimlerde, çaktırmadan Tayyip Erdoğan’a gönderme yapan kardeşlere sesleniyorum...

Ahlaksızca iftiralarla, “İsrail ile ticaret devam ediyor” diyerek, yaptıkları vicdani hareketin samimiyetini de sorgulatanlar..

Bakın, sizin yaptığınız yüzlerce gösteriden daha önemlisini, suçladığınız lider büyük bir cesaretle nasıl haykırıyor..

Sizin yaptıklarınızdan çok daha büyük etki gösterecek, İsrail’i sıkıştıracak, İsrail’e silah veren ülkeleri sıkıştıracak hareketi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nasıl yüreği ile ortaya koyuyor..

Tekrar söylüyorum, İsrail elçiliğinin önündeki gösterileri önemsiz bulmuyorum.. Sumud filosunu önemsiz bulmuyorum. Ama söyler misiniz, orda toplanan binlerce kişinin gösterisi mi daha büyük etki oluşturuyor?

Yoksa, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Almanya Başbakanı ve basın mensupları karşısında, “60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı öldürüldü. Hamas’ın elinde bombalar yok. Hamas’ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail’in elinde mevcut, var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze’yi vurmuştur” demek mi?

Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin..

“Katil İsrail, işbirlikçi AKP” diye slogan atan kardeşler, utandınız mı..

Allah’a vereceğiniz hesapda, “biz gafillerden olmuşuz” diyeceğinizi anladınız mı?

Yeni Asya’nın, Milli Gazete’nin, Karar’ın, “Hukuk endeksi’nde Türkiye 138.” diyerek ülkemizi eleştirdikleri tabloyu yayınladıkları gün..

Almanya’nın, aynı hukuk endeksinde Türkiye’yi sollamayı bırakın, en tepede, altıncı sırada yer aldığının para karşılığı çalışan anket şirketlerine açıklattırıldığı gün..

Bakın “hukuk yok” denilen ülkemizin başkanı, “hukuk var” denilen Almanya’nın başbakanına nasıl had bildirdi.

Önce, Alman Başbakanı Merz’in konuşması:

“İsrail kendini savunma hakkını kullandı.. HAMAS, tek bir kararla gereksiz kurbanların önü kesilebilirdi. Hamas rehineleri daha erken bırakabilirdi ve silahları bırakabilirdi; o zaman bu savaş hemen sona ererdi. Gazze’deki çocuklar, onların beni gerçekten çok üzen kaderleri Hamas’ın birer rehinesiydi. Umuyorum ki bu artık sona erer.”

Ve aldığı cevap:

“Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Bunlar Gazze’yi vurmak suretiyle, bırakın vurmayı orayı açlıkla, soykırımla terbiye etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Hâlâ bu devam etmektedir.

Yaaa arkadaşlar..

“Katil israil, işbirlikçi AKP”’ diyen gafil kardeşlerim benim..

Erdoğan kimlerle mücadele ediyor, görüyor musunuz..

İsrail’in savunma hakkını kullandığını, iki yıldır 70 bin insanı öldürürken, aslında savunma yaptığını söyleyebilen, hukuk devletinin (!) başbakanı var karşınızda..

İki yıl.. Dile kolay. BM okullarını, hastaneleri, çadırları, gazete merkezlerini bombalayan İsrail için, “Kendisini savundu” diyor, utanmaz adam..

Utanmıyor, “Rehineleri daha önce bırakabilirdi, çocuklar ölmezdi” diyor..

HAMAS, rehineleri 5 ay önce ateşkes ile bırakmıştı, kim bozdu o ateşkesi..

Şimdi rehinelerin tamamı bırakıldı.. Peki katliam durdu mu, dün, önceki gün hâlâ çocukları öldürmeye devam etmedi mi İsrail, söyle riyakar yalancı..

Ve Elhamdülillah ki, bu riyakarların hakkından gelen cumhurbaşkanımız var..

Yüzüne karşı söyledi:

“Gazze’ye yiyecek gönderilmesi noktasında Kızılay’ımız oraya gıda yardımı yapamamaktadır. Kızıl Haç devamlı tehdit altındadır. Bu konuyla ilgili olarak Almanya’nın Kızıl Haç’ı, bizim de Kızılay’ımızı devreye sokmak suretiyle soykırımı, açlıkla terbiye edilme olayını sona erdirmemiz lazım. Bu bizim insanî görevimizdir.”

Avrupa’nın hukuku işte bu.. Bizim de verdiğimiz cevap bu..

İnsan hakları, buraya kadar..

Utanmadan, şunları da söylüyor, Alman Başbakan Merz:

“Gazze’deki durum çok çabuk düzelmeli ve Hamas’sız bir yönetim olmalı.”

Vicdansızlar.. Ahlaksızlar..

Filistin’de halk HAMAS’ı seçmiş. Siz bize demokrasi havariliği yapıyorsunuz. Sonra Filistin halkının tercihini, yok etmeye kalkıyorsunuz..

Bunu da bir kenara koydum..

Filistin, HAMAS’sız olmalı..

Peki Suriye? Orası da İsrail’in isteğine göre, “Ahmet El Şara’sız olmalı.”