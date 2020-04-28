İşte hizmet farkı

Başkan Erdoğan’ın toplu alanlarda maske takma mecburiyeti ilanının ardından kolları sıvayan AK Parti belediyeler, maske üretimi için düğmeye bastı. Sosyal belediyeciliğin gereğini eksiksiz yerine getiren AK Partili yerel yönetimler, “Algı yapmıyoruz hizmet ediyoruz” diyerek bugüne kadar 13 milyon 54 bin 579 maske üretti. AK Partili belediyeler, vatandaşın virüsten korunması için üretilen 27 milyon 282 bin maskeyi ise mahalle mahalle dağıttı. Ücretsiz dağıtım gerçekleştiren partililer, ayrıca vatandaşa koronavirüse karşı alınacak tedbirlerden bahsetti. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Başkan Erdoğan’a ve tüm kurumlara teşekkür etti.

Dualar alındı

“İhtiyaç sahipleri yokluk çekmesin” diye AK Partili belediyeler, 1 milyon 695 bin 277 gıda kolisini adreslere teslim etti. On binlerce eve ulaşan belediyeler, kimisinin maaşını çekti, kimisinin ilacını aldı. Özellikle yaşlıların hiçbir talebini geri çevirmeyen AK kadrolar, sıcak yemeği olmayanları da ihmal etmedi. “Milletin sağlığını korumak esastır” şiarı ile hareket eden AK Partili belediyeler, aynı zamanda 2 milyon 359 bin 586 adet kolonya ve el dezenfektanı dağıtımı yaptı. Evde kalmanın önemi konusunda bilgilendirmede bulunan AK Parti mensupları, hem dua aldı hem gönülleri fethetti.

Seferler düştü çileler arttı

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından tel tel dökülen CHP’li belediyeler ise salgında bile vatandaşı mağdur etti. CHP’nin yönetiminde olan şehirlerde, otobüs seferleri azaldı, metro vagonları yarıya düşürüldü. Hayati önem taşıyan sosyal mesafe kuralı, bir rüyaya dönüştü. Daha fazla mesai yapması gereken araçların büyük bir çoğunluğunu garajlara çeken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken uygulamaya “tedbir” adını verdi. “Milletin hizmet istiyoruz” çağrılarına kulak tıkayan CHP’li belediyeler, kapı kapı dolaşarak ücretsiz Sözcü gazetesi dağıttı. Birçok il ve ilçede belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü dağıtan CHP’li belediyeler, görenleri hayrete düşürdü.

Aradığınız Ekrem şu anda meşgul!

CHP yönetimindeki Halk Ekmek büfelerinde ise tonlarca ekmek çöpe döküldü. Pendik’te Halk Ekmek Büfesinin arkasına atılmış ekmekler kamuoyunda tepki ile karşılanırken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir açıklama yapmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

70 gündür susuzluk yaşayan Dursunköylü mahalle sakinleri de Ekrem İmamoğlu’na bir türlü ulaşamadığını açıkladı. Su hatlarındaki çalışmaların aylardır bitmediğini söyleyen Arnavutköy’deki Dursunköy Mahallesi sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalmadık kapı bırakmadılar. Çamaşır ve bulaşık yıkayacak su bulamamaktan dert yakınan mahalleliler, 153 Beyaz Masayı aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.