İşte Hizb-ut Tahrir gerçeği: Niyet okumaya 1828 yıl

Müslümanca yaşamanın bedelini bu zamana kadar ağır cezalarla ödeyen Hizb-ut Tahrir mensuplarına yönelik zulüm bir türlü bitmiyor. Toplumun ruh köklerini yerle bir eden, İslâmî duyarlıklarını tanınamaz hâle getiren 28 Şubat süreci kararlarıyla Hizb-ut Tahrir’e ceza yağdıran adalet mekanizmasının Hizb-ut Tahrir’e son 17 senede toplam 1828 yıl hapis cezası verdiği ortaya çıktı. Emniyet ve istihbaratın Hizb-ut Tahrir oluşumunun silahsız olduğuna yönelik resmi yazılarını hiçe sayan Yargıtay’ın niyet okuyucuğu üzerine yaptığı yargılamalarda, cezası onanan son mazlumun İnşaat Mühendisi Taha Yılmaz olduğu belirlendi.

Yargılama bahane zulüm şahane mi?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekon Terör Örgütü’nün (ETÖ) kumpasları sonucu yargılanan Hizb-ut Tahrir’e yönelik niyet cezaları, Türkiye’de yaşanan hukuk skandalını gözler önüne seriyor. Filistin topraklarında 65 yıl önce ümmetçi hareketin tohumlarını atan Hizb-ut Tahrir, I. Demirel Hükümeti döneminden bu yana daima hedef alındı. Hizb-ut Tahrir yargılamalarında hükme bağlanan cezalara gösterilen gerekçeler arasında 1968 yılında “Türk kültürünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” denilirken, 28 Şubat’ın etkisini gösterdiği 2000 yılında “Manevi Cebir kullanarak devleti yıkmaya çalışıyorlar” diyerek yüzlerce Hizb-ut Tahrir üyesi yargılandı.

Bombacılarla aynı cezayı alıyorlar

Hiçbir cebir ve şiddet eylemine karışmamış Hizb-ut Tahrir üyeleri 2005 yılında ise, “Bir gün mutlaka şiddete başvuracaklar. Onun için Terör Örgütü kapsamında yargılama yapılması gerekir” gerekçesiyle bir kez daha mahkum edildi. Bombalı, silahlı ve molotof kokteylli kanlı eylem yapan terör örgüt üyeleriyle aynı cezaya çarptırılmaya başlanan Hizb-ut Tahrir 2008 yılından itibaren de, “Şu anda cebir ve şiddet kullanmıyorlar ama birgün silaha başvuracaklar” niyet okumasıyla ceza yağmuruna tutulmaya devam ediyor. 54 yıldır ülkemizde yürüttüğü İslâmî faaliyetlerle Müslümanların gönlünde taht kuran Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargılamalarda, toplam 1828 yıl gibi astronomik hapis cezasının verildiği ifade edildi.

“Yargı zulmüne dur de” kampanyasına katılmıştı

14 yıldır Türkiye’de aktif bir şekilde yayın yapan Köklü Değişim dergisinde yazıları yayımlanan, yıllarca toplumu ibadet ve sünnete sarılmaya davet eden İnşaat Mühendisi Taha Yılmaz’ın cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onadığı bildirildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 7.5 yıllık cezasının onanmasının ardından Yılmaz’ın tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine gönderildiği öğrenildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Yılmaz ayrıca, Hizb-ut Tahrir’e Yönelik #YargıZulmüneDurDe kampanyası kapsamında videolu mesajıyla hatırlanıyor.