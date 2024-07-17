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Gündem İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....
Gündem

İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....

Yeniakit Publisher
2024-07-17 17:45:00 -
İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....

Siyonist İsrail Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı.

Serbest bırakılan esir Filistinlilerin İsrail'in Kissufim bölgesinden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a giriş yaptığı aktarıldı.

Esirlerden 13'ünün sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Serbest kalanlar arasında 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampından alıkonulan görme engelli genç Nader Asaliya'nın ve yaşlı bir kadının da bulunduğu ifade edildi.

Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve hakarete maruz kaldıklarını söyledi.

Hamas'ın bıraktığı esirlerin sağlık durumlarıyla Filistinli esirlerin sağlık durumları karşılaştırılınca, siyonist vahşet bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz dönemde yapılan esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirler, mücahidlere teşekkür ederek ayrılmıştı.


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