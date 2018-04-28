İşte halsizliğe iyi gelen besinler

1.PROTEİNLİ GIDALAR

Protein kas yapımında etkin rol oynamasının yanında size enerji ve motivasyon sağlar. Kötü kolesterolü artıran yumurta ve kırmızı et yerine daha sağlıklı tercihler olan beyaz et ve fasulye tercih edebilirsiniz.

2.KOMPLEKS KARBONHİDRATLI GIDALAR

Vücuda yüksek enerji veren kepekli, tam tahıllı ve nişastalı gıdalar halsizlikle savaşmada oldukça önemlidir. Spor öncesi yenen karbonhidratlar yorgunluğu önler ve spor için gereken enerjiyi bize sağlar. Ayrıca kan şekeri seviyesinin korunması ve uyku bozukluklarının giderilmesinde de kompleks karbonhidratlar işe yarar.

3.SU

Kronik halsizliğin en büyük sebebi yeterli sıvı tüketilmemesidir. Günde en az 8 bardak su içmek günlük sıvı ihtiyacını karşılamak için gereklidir. Bunun yanında bitki çayları ve meyve suları da halsizliği önlemede etkilidir.

4.BALIK

Demir eksikliği de kandaki oksijeni direkt etkilediği için kansızlığa neden olur. Demir yönünden zengin gıdalar olan kırmızı et, balık ve yeşil sebzeler de yeterli miktarda demir alımı için gereklidir.

5.KURUYEMİŞ

Kuruyemişler B ve C vitamini takviyesi için aşırıya kaçmadan tüketilebilir.

Halsizlikle savaşmanın diğer yollarından biri de günde en az 20 dakika egzersiz yapmaktır. Böylece kendinizi daha canlı ve zinde hissedebilirsiniz. Güne protein ağırlıklı sıkı bir kahvaltıyla başlamak da halsizliğe iyi gelir.

Ayrıca işlenmiş gıdalardan ve boş kalori içeren fast foodlardan uzak durmak da halsizlikle savaşma konusunda size yardımcı olur. C vitamini içeren meyve suları enerji sağlamak ve gün boyu kendinizi iyi hissetmeniz açısından yararlıdır. Kafein tüketimini sınırlamak veya kafeinsiz içecekler tüketmek de halsizlik şikayetlerinin önüne geçer.