İşte Halk TV’nin ve İsmail’in gerçek yüzü! İstedikleri cevabı alamayınca bakın ne yaptılar

Halk TV'de her sabah Yeni Bir Sabah programı ile ekranlara çıkan İsmail Küçükkaya, bugün İzmir'deki bir okul önünden canlı bağlantı yaptı.

Okulun önünden geçen yola ilişkin veli şikayetleri olduğu gerekçesiyle yapılan canlı bağlantı sırasında Küçükkaya, çevredeki velilerin de görüşlerinin alınmasını istedi.

Küçükkaya, "Bir vatandaşımıza mikrofon uzatsak. Ne istiyorsunuz desek. Talepleri ne merak ediyorum Türkiye duysun. Oraya gelmişler." sözleriyle muhabirden velilerle röportaj yapmasını istedi.

Muhabirin okul girişindeki bir veliye uzattığı mikrofon, Halk TV ekranlarında kısa süreli bir gerilime neden oldu.

Veli, muhabirin "Buradaki talebiniz nedir?" sorusuna, "Talebim yok ben çok memnunum okuldan. Buradan bırakıyoruz alıyoruz. Çok güveniyorum öğretmenlerimize." şeklinde beklenmedik bir cevap verdi.

Muhabir, velinin bu beklenmedik cevabına hemen müdahale ederek okulun önündeki yolun çift akışlı olduğunu hatırlatarak şikayetlerin yaşandığını söyledi.

Veli de bu kez sorunun araç parklarından kaynaklandığını belirterek, "Tek şeritli olmasını istediler ama olabileceğini zannetmiyorum zaten burası ben doğduğumdan beri böyle çift şeritli. Şöyle olabilir; buraya arabalar park ediyor, park etmese daha güvenli olabilir. Çok sıkış tepiş oluyor insanlar buradan çıkamıyor. Benim talebim arabaların buraya park etmemesi. Okul da bunu istiyor." dedi.

Velinin bu istenmeyen cevaplarına daha fazla dayanamayan İsmail Küçükkaya da duruma müdahale ederek röportajı durdurmaya çalıştı.

Canlı yayında Küçükkaya'nın "Tamam peki tamam uzatmasın." dediği duyuldu.