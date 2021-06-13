İşte hainliğin ve ihanetin başladığı o yer! İstiklal Caddesi…
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid’in sürgüne gönderilmesinden sonra çekilen fotoğraf, ihanetin ve hainliğin tüm çıplaklığını ortaya çıkardı. Adeta ihanetin belgesi niteliğindeki bu fotoğrafta, Osmanlı Devleti’nin İstiklal Caddesi’nden yıkılmaya başlandığını gösteriyor. Akıllara yine İstiklal Caddesi’nde, 2013 yılında başlayan ve aynı ülkeler tarafından desteklenen gezi olaylarını getirdi.
Yayımlanan bu fotoğraf, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın sürgüne gönderildikten sonra yapılan kutlamayı anlatıyor.
Eski adıyla Cadde-i Kebir olarak bilinen şimdiki adıyla İstiklal Caddesi’nde; Amerikan, İngiliz ve Yunan bayraklarının arasında İttihat Terakki liderlerinden, İngiliz asker ve ajan Aubrey Herbent, fotoğrafı çeken Ortadoğu haritasını çizen Gertrude Bell bulunuyor.
İşte fotoğrafın anlattıkları;
Sene 1909, İstiklal Caddesi,
O zamanki adı Cadde-i Kebir,
Sultan II. Abdülhamit Han sürgüne gönderildikten sonra yapılan nümayiş...
Arkada, Amerikan, İngiliz ve Yunan bayrakları,
Abdülhamit Han'ın sürgüne gitmesini kutluyorlar,
Öndeki kasketlinin hemen arkasındaki pişmiş kelle gibi sırıtan Aubrey Herbert,
İngiliz ajan ve Ittihat Terakki'nin liderlerinden...
Resmi çeken Gertrude Bell,
Hani Ortadogu'nun tüm haritasını çizen kadın,
İstiklal Caddesi, Osmanlı'yı oradan yıkmaya başladılar,
Bakın bunların devamı olanlar gene hep
İstiklal Caddesinde nümayiş yapıyorlar..