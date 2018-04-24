İşte haftanın emlak ajandası!

Bugün: İhlas Yapı, İhlas Holdingin kuruluş yıldönümü haftasında; Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projelerini lanse ediyor.

Bugün: Emlak Konut GYO’nun İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. Oturumu gerçekleştirilecek.

Yarın: Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, 2018-2019 yatırım planlarını kamuoyuna açıklayacak.

Yarın: Real Konaklar Yedikule projesinin detayları açıklanacak.

Yarın: ERA Gayrimenkul Türkiye, TrendERA Gayrimenkul Trendleri Zirvesi’ni düzenliyor.

26 Nisan: Emlak Konut Gayrimenkul, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Kastamonu’da toplam 54 arsayı açık artırma usulüyle satacak.

27 Nisan: Gülhan İnşaat, Yakapark projesiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

28 Nisan: KİPTAŞ’ın orta ve dar gelirli aileler için geliştirdiği 1.508 konutluk Silivri Konutları 3. Etap projesinde kuralar çekilecek.

28 Nisan: Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi’nde Körfez bölgesindeki firmaların yöneticileri ve yatırımcılar İstanbul’da bir araya gelecek.