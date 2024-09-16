İşte günün öne çıkan haberi: Sosyal medyanın diline düştü! Aylık 60 bin TL kazanç ile herkesin dikkatini çekti

Çobanlık, bir sosyal medya videosuyla yeniden gündeme geldi. Aylık 60 bin TL maaşla çalışan bir çoban, dinleyenleri şaşkına çevirdi. Çobanın maaşı, bu maaş yıllık mı diye sorulmasına neden olurken, meslek giderek daha popüler hale geliyor.

Çobanlık Mesleğinde Şaşırtıcı Maaş

Sosyal medyada yayılan bir video, çobanlık mesleğini tekrar gündeme taşıdı. Videoda bir vatandaşın yolda karşılaştığı çobanla yaptığı sohbet, çobanın aldığı maaşı öğrenmesiyle viral oldu. Aylık 60 bin TL maaş aldığını söyleyen çoban, herkesi şaşkına çevirdi. Bu maaşı duyan vatandaşlar, çobanlık mesleğine olan ilgiyi artırdı.

Çobanlık Mesleğinde Yüksek Maaş Dönemi

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir vatandaş çobana ne kadar maaş aldığını sordu. Çoban ise, aylık 60 bin TL maaş aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. "Yıllık mı, aylık mı?" diye soran vatandaş, maaşın yüksekliği karşısında hayrete düştü. Çobanın aynı zamanda konaklama, internet ve yemek gibi ihtiyaçlarının da karşılandığı bu meslek, birçok insanın ilgisini çekmeye başladı.

Çobanlık Popüler Hale Geliyor mu?

Son yıllarda çoban bulmakta zorlanan üreticiler, yüksek maaşlar ile nitelikli iş gücünü çekmeye çalışıyor. Çobanlık mesleği, yüksek maaşlar ve avantajlı yaşam koşullarıyla giderek daha cazip hale geliyor. Sosyal medya kullanıcısının, " Ankara'yı bırakıyorum, sana rakip olacağım!" sözleri de çobanlığın şehirdeki işlere alternatif olarak değerlendirilmeye başlandığını gösteriyor.