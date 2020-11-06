  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok
Gündem

İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk dozu bir gönüllüye uygulanan koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:56:00 -

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının insan deneyleri başladı. Aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

Türkiye'yi heyecanlandıran gelişme Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde programında masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı. Ali İhsan Karahasanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Hollanda'dan aşı alamadık. İnsanlarımız patır patır alamadık' diyen Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği'nin bulunduğu bir ülkede yerli bir aşı yapılmış. Ama biz Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği'nden bir bilgilendirme veya teşekkür açıklaması göremedik. Covid-19 karşı bir aşı geliştiriliyor, insan denemelerine başlanıyor. Malesef bunlardan bir destek veya ufuk açıcı bir beyan göremiyor.

Ne yapıyorlar. 'Bir buçuk milyon girip aşısı alamadık malvolduk, bu kış geçmeyecek' diyorlar. Sağlık Bakanlığını eleştiriyor. Sağlık Bakanı da açıklama yapıyor, 'Bir buçuk milyon aşı var dediler algı yaptılar. Ben de soruşturdum, fabrika ismi firma ismi verin dedim fakat ne firma ismi verdiler ne ülke fabrika ismi verdiler. Dolayısıyla bu olay neticesiz kaldı.' diyor. Fakat onlar algı çalışmasına devam ediyor. "

TTB ne demişti?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarına karşı çıkan diyen Türk Tabipler Birliği (TTB) “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” şeklinde skandal ötesi bir açıklama yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın..
CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...
Gündem

CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...

Sokak röportajı yapan CHP'li muhabirin dolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya vatandaşın verdiği ders ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay