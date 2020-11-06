İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının insan deneyleri başladı. Aşının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı.

Türkiye'yi heyecanlandıran gelişme Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde programında masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı. Ali İhsan Karahasanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Hollanda'dan aşı alamadık. İnsanlarımız patır patır alamadık' diyen Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği'nin bulunduğu bir ülkede yerli bir aşı yapılmış. Ama biz Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği'nden bir bilgilendirme veya teşekkür açıklaması göremedik. Covid-19 karşı bir aşı geliştiriliyor, insan denemelerine başlanıyor. Malesef bunlardan bir destek veya ufuk açıcı bir beyan göremiyor.

Ne yapıyorlar. 'Bir buçuk milyon girip aşısı alamadık malvolduk, bu kış geçmeyecek' diyorlar. Sağlık Bakanlığını eleştiriyor. Sağlık Bakanı da açıklama yapıyor, 'Bir buçuk milyon aşı var dediler algı yaptılar. Ben de soruşturdum, fabrika ismi firma ismi verin dedim fakat ne firma ismi verdiler ne ülke fabrika ismi verdiler. Dolayısıyla bu olay neticesiz kaldı.' diyor. Fakat onlar algı çalışmasına devam ediyor. "

TTB ne demişti?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarına karşı çıkan diyen Türk Tabipler Birliği (TTB) “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” şeklinde skandal ötesi bir açıklama yapmıştı.